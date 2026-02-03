יום שלישי, 03.02.2026 שעה 23:05
כדורגל עולמי  >> גביע המלך הספרדי

מחצית: אלבסטה - ברצלונה 1:0

גביע המלך, רבע גמר: 39 דקות שחונות באו לתומן כשלאמין ימאל כבש שער נהדר אחרי בישול של דה יונג. רשפורד פספס פעמיים קודם, פוארטס איים בצד השני

מרקוס רשפורד במאבק (IMAGO)
מרקוס רשפורד במאבק (IMAGO)

משמונה יישארו ארבע קבוצות בלבד. משחקי רבע גמר גביע המלך הספרדי מתחילים בשעה זו עם הסינדרלה הגדולה: אלבסטה מהליגה השנייה שמארחת את הטוענת לכתר ברצלונה.

הקטלונים חולמים על כל התארים ומציגים כדורגל שובה עין עם 15 ניצחונות ב-16 המשחקים האחרונים שלהם. למרות תשעה משחקים בארבע מסגרות שונות בחודש האחרון, האנזי פליק ושחקניו הצליחו לצלוח את כל המשוכות, עם התעוררות גדולה בעיקר במחציות השניות.

מנגד, המארחת הצנועה הייתה אחראית על הסנסציה הגדולה ביותר עד כה במפעל, כשהצליחה להדיח בסיבוב הקודם את ריאל מדריד עם 2:3 אדיר ועם רצף של ארבעה ניצחונות רצופים, השמיים הם הגבול עבור החבורה שהוכיחה שהיא יכולה להפתיע כל אחת ביום נתון.

רוברט לבנדובסקי מתחמם (IMAGO)רוברט לבנדובסקי מתחמם (IMAGO)

מחצית ראשונה:

דקה 4: לאמין ימאל הכניס כדור אדיר למרקוס רשפורד, שבנגיעה מסר פס רוחב אך לא מצא רגל מסיימת.

דקה 7: הפעם דני אולמו הכניס כדור עומק גאוני לרשפורד, שמטווח נוח החמיץ אץ המסגרת.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

דקה 9: איבוד כדור של לאמין ימאל הותיר את אנטוניו פוארטס בתוך הרחבה החלוץ שלח את הכדור ישר לידיו של ג’ואן גרסיה מזווית לא נוחה.

דקה 29: עוד ניסיון של פוארטס, שמתוך הרחבה שחרר כדור חד לפינה, גרסיה הגיב מצוין ולקח את הכדור.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

דקה 33: לאמין ימאל מצא את ג’רארד מרטין בתוך הרחבה, אך האחרון לא הצליח לייצר בעיטה טובה.

דקה 39: שער! ברצלונה עלתה ל-0:1! פרנקי דה יונג השאיר את לאמין ימאל לגמרי לבדו, הפנומן הצעיר בנגיעה שלח כדור נפלא ישר לחיבור הרחוק.

הרכב אלבסטה: ראול ליזואין, חאבי מורנו, דני ברנבאו, לורנסו אגואדו, קרלוס נבה, אנטוניו פצ’קו, חאבי וייר, אלחנדרו מלנדס, קאפי, אנטוניו פוארטס ואגוס מדינה.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גרסיה, ז’ואאו קאנסלו, רונאלד אראוחו, אריק גרסיה, ג’רארד מרטין, פרנקי דה יונג, דני אולמו, מארק ברנאל, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ורוברט לבנדובסקי.

