יום שלישי, 03.02.2026 שעה 21:26
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5270-562848דטרויט פיסטונס
65%5313-572249בוסטון סלטיקס
63%5388-562849ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
57%5937-604851קליבלנד קאבלירס
56%5749-579450פילדלפיה 76'
52%5335-532746אורלנדו מג'יק
51%6080-599451שיקגו בולס
47%6048-597851אטלנטה הוקס
46%6156-617052מיאמי היט
46%5908-605152שארלוט הורנטס
40%5408-519747מילווקי באקס
29%5501-518948ברוקלין נטס
28%5982-556850אינדיאנה פייסרס
28%5695-527747וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5419-591350אוקלהומה ת'אנדר
69%5315-563048יוסטון רוקטס
68%5246-550547סן אנטוניו ספרס
67%5864-605851דנבר נאגטס
61%5422-559549פיניקס סאנס
58%6010-619852מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
53%5680-558049 לוס אנג'לס לייקרס
48%5329-534848לוס אנג'לס קליפרס
44%5911-578650פורטלנד בלייזרס
43%5622-557949דאלאס מאבריקס
35%5793-563449ממפיס גריזליס
30%6349-595850יוטה ג'אז
26%6037-571250ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

ג'ארן ג'קסון ג'וניור עובר בטרייד ליוטה ג'אז

מהלך גדול ב-NBA: שאמס מדווח שממפיס תשלח את שחקן ההגנה של השנה ב-2023 לסולט לייק סיטי, בתמורה לארבעה שחקנים ו-3 בחירות סיבוב ראשון עתידיות

|
ג'ארן ג'קסון ג'וניור (רויטרס)
ג'ארן ג'קסון ג'וניור (רויטרס)

מהלך גדול ב-NBA, כך הכתב הבכיר שאמס מדווח הערב (שלישי). ג’ארן ג’קסון ג’וניור, שהשתתף פעמיים באולסטאר ונחשב לאחד משחקני ההגנה הטובים בליגה, יעבור בטרייד מהגריזליס ליוטה ג’אז, כשבין היתר ממפיס תקבל עבורו שלוש בחירות סיבוב ראשון עתידיות.

מלבד בחירות הדראפט, מי שיעשו את הדרך ההפוכה מסולט לייק לממפיס יהיו וולטר קלייטון ג’וניור, קייל אנדרסון, טיילור הנדריקס וג’ורג’ ניאנג. ביחד עם ג’קסון, גם ג’ון קונצ’אור, ג’וק לנדייל ו-וינס ווילייאמס ג’וניור יצטרפו ליוטה ג’אז.

ג’קסון החל את דרכו ב-2018 במדי ממפיס גריזליס, לאחר שנבחר בבחירה הרביעית בדראפט של אותה שנה. במהלך הקדנציה שלו בקבוצה הוא נבחר לשחקן ההגנה של הליגה ב-2023, ופעמיים למשחק האולסטאר, באותה העונה וב-2025. ממוצעיו של הפורוורד העונה עומדים על 19.2 נקודות למשחק בתוספת של 5.8 ריבאונדים, כשלאורך הקריירה שלו הוא העמיד מספרים של 18.5 נק’ למשחק.

לברון גלברון ג'יימס מול ג'ארן ג'קסון ג'וניור (רויטרס)

מהטרייד ניתן להבין כי ממפיס מכוונים לבנות את הקבוצה מחדש, כש-3 בחירות הדראפט שלהם יוכלו לעזור להם בדמות שחקנים צעירים ומבטיחים, כשהעונה הם נמצאים רק במקום ה-11, מחוץ לפליי אין, עם מאזן של 29:19. מנגד, גם ליוטה אין הרבה מה להשיג מהעונה הזו, כשהם במקום ה-13 במאזן של 15:35, אך נראה כי ג’ארן ג’קסון ג’וניור יהיה חלק משמעותי בבנייה המחודשת שלה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */