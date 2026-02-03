יום שלישי, 03.02.2026 שעה 21:25
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1888-197024פנרבחצ'ה1
67%1965-207524הפועל ת"א2
64%2083-219825ריאל מדריד3
64%2118-216625ברצלונה4
64%2139-225625ולנסיה5
64%2098-222925אולימפיאקוס6
60%2148-218825הכוכב האדום7
60%2124-227625מונאקו8
60%2096-215825פנאתינייקוס9
56%2069-220425ז'לגיריס10
48%2084-207025וירטוס בולוניה11
48%2150-212525אולימפיה מילאנו12
46%2293-226726דובאי13
40%2075-198625באיירן מינכן14
40%2293-221725מכבי ת"א15
36%2260-217325באסקוניה16
33%2227-215224פאריס17
32%2232-199825פרטיזן בלגרד18

לפני הפועל: ולנסיה הפסידה 107:90 לאנדולו אפס

רגע לפני שיפגשו את האדומים בעוד יומיים, הספרדים נחלו הפסד מפתיע לטורקים שנמצאים בתחתית. אולימפיאקוס כבר כפתה הארכה, אך נכנעה 108:98 לדובאי

|
פי ג'יי דוזיר מול קמרון טיילור (אחר)
פי ג'יי דוזיר מול קמרון טיילור (אחר)

המחזור ה-26 של היורוליג נפתח הערב (שלישי), כשדובאי ניצחה 98:108 את אולימפיאקוס. בהמשך הערב, ולנסיה הובסה 107:90 מול אנדולו אפס, יומיים בלבד לפני שתפגוש את הפועל תל אביב. בנוסף,  ז’לגיריס תארח את מונאקו (20:00), ריאל מדריד תפגוש את פנאתינייקוס (21:15), באיירן מינכן תתמודד נגד פאריס (21:30), פנרבחצ’ה תצא לברצלונה (21:30) ומילאנו תשחק מול באסקוניה (21:30).

דובאי – אולימפיאקוס 98:108

כבר במשחק שפתח את המחזור קיבלנו את ההפתעה הראשונה של הערב, כשהקבוצה שהתחילה את המחזור במקום ה-13 גברה אחרי הארכה על זו שהייתה במקום השני. האמירתים רשמו מחצית ראשונה נהדרת שבסיומה הובילו ב-12 על היוונים. בחצי השני חניכיו של ברצוקאס העלו הילוך ו-0.5 שניות לסיום שלשה של אוון פורנייה כפתה הארכה, שם רק קבוצה אחת הופיעה, וזו הייתה המארחת שסיימה עם ידה על העליונה.

אנדולו אפס – ולנסיה 90:107

אם חשבנו שלמעלה זו הפתעה גדולה, אז פה קיבלנו הפתעה גדולה יותר כאשר הקבוצה מהתחתית הביסה את זו מהחלק העליון. ברבע הראשון הטורקים ניצחו 14:33, ברבע השני הספרדים מעט חזרו עם 24:32, אך אז המארחת רשמה 18:27 ברבע השלישי ושמרה על היתרון הדו ספרתי עד הסיום, כשרגע לפני המפגש שלה מול הפועל תל אביב, ולנסיה חוטפת מכה כואבת במיוחד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */