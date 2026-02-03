לפני הפועל: ולנסיה הפסידה 107:90 לאנדולו אפס

המחזור ה-26 של היורוליג נפתח הערב (שלישי), כשדובאי ניצחה 98:108 את אולימפיאקוס. בהמשך הערב, ולנסיה הובסה 107:90 מול אנדולו אפס, יומיים בלבד לפני שתפגוש את הפועל תל אביב. בנוסף, ז’לגיריס תארח את מונאקו (20:00), ריאל מדריד תפגוש את פנאתינייקוס (21:15), באיירן מינכן תתמודד נגד פאריס (21:30), פנרבחצ’ה תצא לברצלונה (21:30) ומילאנו תשחק מול באסקוניה (21:30).

דובאי – אולימפיאקוס 98:108

כבר במשחק שפתח את המחזור קיבלנו את ההפתעה הראשונה של הערב, כשהקבוצה שהתחילה את המחזור במקום ה-13 גברה אחרי הארכה על זו שהייתה במקום השני. האמירתים רשמו מחצית ראשונה נהדרת שבסיומה הובילו ב-12 על היוונים. בחצי השני חניכיו של ברצוקאס העלו הילוך ו-0.5 שניות לסיום שלשה של אוון פורנייה כפתה הארכה, שם רק קבוצה אחת הופיעה, וזו הייתה המארחת שסיימה עם ידה על העליונה.

אנדולו אפס – ולנסיה 90:107

אם חשבנו שלמעלה זו הפתעה גדולה, אז פה קיבלנו הפתעה גדולה יותר כאשר הקבוצה מהתחתית הביסה את זו מהחלק העליון. ברבע הראשון הטורקים ניצחו 14:33, ברבע השני הספרדים מעט חזרו עם 24:32, אך אז המארחת רשמה 18:27 ברבע השלישי ושמרה על היתרון הדו ספרתי עד הסיום, כשרגע לפני המפגש שלה מול הפועל תל אביב, ולנסיה חוטפת מכה כואבת במיוחד.