ב"ש ניצחה את ק"ש, נקודה למ.כ נהלל בנערים א'

המחזור ה-20 במשחקי הפלייאוף התחתון בליגת העל של שנתון נערים א' הגיע לפני זמן קצר (שלישי) לסיומו. שני משחקים שנערכו בשתי הנקודות הדרומיות ביותר על מפת ליגת העל, בהשתתפות שתיים מקבוצות ה"צו פיוס" של הליגה, עירוני קרית שמונה ומ.ס אשדוד, הניבו יחדיו שבעה שערים. משחק אחד הוכרע ומשחק אחד הסתיים בתוצאת תיקו.

בסיומו של המחזור מ.כ נהלל יזרעאל - שעושה את דרכה מאשדוד עם נקודה נוספת למאזנה, מוצאת את עצמה במקום האחרון בטבלה, כשהיא רחוקה שתי נקודות מבני סכנין, המצויה במיקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה. מכאן לרשמים ממשחקי היום.

מ.ס אשדוד - מ.כ נהלל יזרעאל 2:2

במשחק הקצוות של הבית התחתון, פספסה מוליכת הבית, מ.ס אשדוד, הזדמנות לחזק את אחיזתה בפסגת הבית, זאת לאחר ששמטה יתרון של שני שערים במשחק מול הקבוצה הנחושה של אלירן פנספורקר, שלא הרימה ידיים למרות שנקלעה לפיגור מוקדם.

מ.כ נהלל יזרעאל נערים א' (באדיבות המועדון)

כבר בדקה ה-5 גל שגב, חלוץ אשדוד, חטף כדור משחקן נהלל יזרעאל במרחק של כ-25 מטרים משער הקבוצה הצפונית. שגב דהר לרחבת נהלל יזרעאל ובעט לרשת - 0:1 לאשדוד. בדקה ה-24 חילוץ כדור של שחקן אשדוד בסמוך למחצית המגרש הובילה לשליחת כדור ארוך לעברו של ליאם מלכה, שחדר לרחבת נהלל יזרעאל, בעט לרשת ובשערו ה-16 העונה הצליח מלך שערי אשדוד להכפיל את יתרון קבוצתו ל-0:2.

שניים מהחילופים שביצע אלירן פנספורקר השתלמו במיוחד לקבוצה האורחת: בדקה ה-80 בעיטה ממפתן הרחבה מרגלו של גיל ברגמן פגעה בשחקן אשדודי, שינתה כיוון וחדרה לרשת - 1:2 לזכות אשדוד. בדקה ה-85 אשדוד שילמה מחיר יקר על ניסיון בילד אפ. התמסרויות מיותרות בין שחקניה, הובילו לאיבוד כדור של השוער, נועם רחמים, מי שאמר תודה הוא מחמוד בלאל אבו אל היג'א, שקבע שוויון 2:2.

במחזור הקרוב יתייצבו הקבוצות למשחקי ליגה מאתגרים: מ.ס אשדוד, שמוליכה את טבלת הבית התחתון ביתרון נקודה אחת על פני הפועל חדרה, תקווה לשוב למסלול הניצחונות במשחק הביתי מול מחזיקת הגביע, הפועל פ"ת, שאותה היא מקדימה בשלוש נקודות. משחקה הביתי של מ.כ נהלל יזרעאל מול בית"ר ירושלים, שמקדימה אותה בשלוש נקודות, ייערך ביום ראשון ה-15 לפברואר.

הפועל באר שבע - עירוני קרית שמונה 0:3

שלושה שבועות לאחר שקרית שמונה ניצחה 1:3 בבירת הנגב, הצליחה הקבוצה הדרומית לזכות בניצחון 0:3, שמרחיק אותה 10 נקודות מהמקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה. קרית שמונה, שהייתה בפורמה מצוינת נעצרה אחרי שלושה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת.

בתוך כך, הפועל באר שבע נפרדה מהקשר, יפתח בסר, שרשם בשורותיה שמונה הופעות - והיום הושלם מעברו להפועל פ"ת.

יפתח בסר (מדיה מח' הנוער הפועל פ"ת)

אחרי מחצית ראשונה נטולת שערים החל המופע של מתן ליברמן, הקשר והקפטן של הפועל באר שבע, שלהט עם שלושער (49,76,94) - שסלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 0:3 ואת דרכו למקום השני בטבלת מלך שערי הקבוצה עם תשעה שערים.

בשבת הקרובה הפועל באר שבע תקווה להמשיך לשפר עמדות, במשחק החוץ מול הפועל חדרה - שמקדימה אותה בשתי נקודות. עירוני קרית שמונה תקווה יממה אחת קודם לחזור למסלול הניצחונות במשחק מול בני יהודה ת"א, שתרצה להגדיל את פער שמונה הנקודות מהקו האדום.

בתוך כך, הפועל באר שבע נפרדה מהקשר, יפתח בסר, שרשם בשורותיה שמונה הופעות - והיום הושלם מעברו להפועל פ"ת.