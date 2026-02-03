"מגיעים לשחק את הכדורגל שלנו ולעלות שלב"

בזמן שמכבי חיפה הבוגרת משחקת בשלב רבע גמר גביע המדינה, העיניים נשואות גם לקראת ההתמודדות של הנוער בירוק בליגת האלופות מול ברצלונה מחר (רביעי, 17:00). לקראת המשחק, מאמן הקבוצה איתי מרדכי והשחקן דניאל דרזי, דיברו.

מאמןהקבוצה, איתי מרדכי, אמר: “ההכנה שלנו היא די הכנה קבועה למשחקים, כמובן גם לברצלונה, אנחנו למודי ניסיון באירופה, זה המשחק החמישי שלנו בליגת האלופות לנוער וההכנה היא די דומה עם אסיפות וידאו כמובן, שיחות אישיות ופרטניות.

“ברצלונה זה השם אולי הכי גדול באירופה, היא האלופה המכהנת בליגת האלופות לנוער וזה יהיה מעניין לפגוש אותם. מחר כבר בדקה שתיים הראשונות שנפגש בחדרי ההלבשה קצת נדבר ונחליף חוויות, אנחנו מכירים שם שחקן אחד כמובן (אוריין גורן), אנחנו מגיעים לשחק את הכדורגל שלנו ולעלות לשלב ולהציג את היכולת הקבוצתית והאישית הכי טובה”.

צוות האימון של מכבי חיפה נוער (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

“יש מטרה אחת – לעלות שלב”

דניאל דרזי אמר: “אנחנו מאוד מתרגשים, אבל עם זאת אנחנו דרוכים 100% ויש לנו מטרה אחת וזה לעלות שלב, ברצלונה היא יריבה לא פשוטה והיא אחת מהאקדמיות הטובות בעולם, מייצרת הרבה שחקנים ורואים שחקנים בגיל הזה עולים לבוגרים, עם זאת אנחנו מוכנים לשריקת הפתיחה.

אנחנו מתכוננים כמו שמתכוננים ליריבה בליגה ואותן הכנות, התחושות שלי מצוינות וכיף תמיד לחזור לחברים ואיפה שהמועדון יצטרך אותי, אם זה בוגרים ואם זה נוער אני אעמוד פה, אנחנו רוצים להגיע למשחק הזה ביחד כקבוצה ולעשות היסטוריה”.