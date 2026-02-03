יום שלישי, 03.02.2026 שעה 21:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
לוח תוצאות
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"מגיעים לשחק את הכדורגל שלנו ולעלות שלב"

מאמן מכבי חיפה בנוער, מרדכי, לקראת ברצלונה באלופות מחר ב-17:00: "למודי ניסיון באירופה". דרזי: "בוגרים או נוער - אהיה איפה שהמועדון יצטרך"

|
שחקני מכבי חיפה נוער (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
שחקני מכבי חיפה נוער (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

בזמן שמכבי חיפה הבוגרת משחקת בשלב רבע גמר גביע המדינה, העיניים נשואות גם לקראת ההתמודדות של הנוער בירוק בליגת האלופות מול ברצלונה מחר (רביעי, 17:00). לקראת המשחק, מאמן הקבוצה איתי מרדכי והשחקן דניאל דרזי, דיברו.

מאמןהקבוצה, איתי מרדכי, אמר: “ההכנה שלנו היא די הכנה קבועה למשחקים, כמובן גם לברצלונה, אנחנו למודי ניסיון באירופה, זה המשחק החמישי שלנו בליגת האלופות לנוער וההכנה היא די דומה עם אסיפות וידאו כמובן, שיחות אישיות ופרטניות.

“ברצלונה זה השם אולי הכי גדול באירופה, היא האלופה המכהנת בליגת האלופות לנוער וזה יהיה מעניין לפגוש אותם. מחר כבר בדקה שתיים הראשונות שנפגש בחדרי ההלבשה קצת נדבר ונחליף חוויות, אנחנו מכירים שם שחקן אחד כמובן (אוריין גורן), אנחנו מגיעים לשחק את הכדורגל שלנו ולעלות לשלב ולהציג את היכולת הקבוצתית והאישית הכי טובה”.

צוות האימון של מכבי חיפה נוער (האתר הרשמי של מכבי חיפה)צוות האימון של מכבי חיפה נוער (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

“יש מטרה אחת – לעלות שלב”

דניאל דרזי אמר: “אנחנו מאוד מתרגשים, אבל עם זאת אנחנו דרוכים 100% ויש לנו מטרה אחת וזה לעלות שלב, ברצלונה היא יריבה לא פשוטה והיא אחת מהאקדמיות הטובות בעולם, מייצרת הרבה שחקנים ורואים שחקנים בגיל הזה עולים לבוגרים, עם זאת אנחנו מוכנים לשריקת הפתיחה.

אנחנו מתכוננים כמו שמתכוננים ליריבה בליגה ואותן הכנות, התחושות שלי מצוינות וכיף תמיד לחזור לחברים ואיפה שהמועדון יצטרך אותי, אם זה בוגרים ואם זה נוער אני אעמוד פה, אנחנו רוצים להגיע למשחק הזה ביחד כקבוצה ולעשות היסטוריה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */