"תוכנית מדינית": המרדף הלאומי אחרי ליאו מסי

האם ליאו מסי יחזור לשחק בארגנטינה לפני הפרישה? בניואלס אולד בויז הולכים על פרויקט החזרתו של אלוף העולם לקבוצה שבה החל את הקריירה ב-2027. זה אולי נשמע כמו חלום בלתי אפשרי, אבל המועדון הארגנטינאי מודה שהם עובדים על זה.

על פי אישור מהנהלת המועדון מרוסאריו, קיימת תוכנית רשמית לפיה שחקן ברצלונה לשעבר יבלה את הפרק המקצועי האחרון שלו במועדון הולדתו. ההצעה נועדה לנצל את המומנטום הרגשי לאחר מונדיאל 2026, ולאפשר לשחקן אינטר מיאמי כיום להשלים את המעגל הרומנטי של הקריירה שלו בעיר הולדתו. זו תהיה חזרה למקום שבו הכל התחיל, היכן שנולדה האגדה.

"אנחנו עובדים על כך שליאו ישחק עבור ניואלס במחצית הראשונה של 2027, אבל כרגע אין יותר מזה", כך אמר חואן מנואל מדינה, סגן נשיא המועדון, ל-’TN’. המבצע זוכה לגיבוי של רשויות רוסאריו וההתאחדות הארגנטינאית לכדורגל, מתוך מודעות לכך שחזרתו של מספר 10 דורשת תנאים יוצאי דופן.

ליאו מסי, יחזור לארגנטינה? (רויטרס)

מתי זה יקרה ואיך זה יבוצע?

התוכנית כוללת פריסת אבטחה חסרת תקדים ושדרוג מקיף של התשתיות המקומיות. זו תהיה העברה ספורטיבית, אך גם מהלך מוסדי שנועד להציע למסי ולמשפחתו את הערבויות הדרושות להתגורר שוב בארגנטינה לאחר עשרות שנים של שהות ומגורים בחו"ל.

"זהו פרויקט שחורג מעבר לפרויקט של ניואלס. זהו פרויקט עבור העיר רוסאריו, הפרובינציה והכדורגל הארגנטינאי", הצהיר מדינה. מבחינת החוזה, ההסדר המוצע יהיה השאלה לטווח קצר של כשישה חודשים. הרעיון הוא שמסי יצטרף למועדון ילדותו במהלך המחצית הראשונה של 2027, רגע לפני שיחזור לאינטר מיאמי כדי להשלים את חוזהו ב-MLS, שתוקף עד 2028.

אסטרטגיה זו תאפשר לשחקן להגשים את חלומו ללבוש את החולצה בה החל את הקריירה שלו ולעשות זאת בתחרויות רשמיות, מבלי לנתק את קשריו המסחריים והספורטיביים ארוכי הטווח בארצות הברית. בכך הפרעוש יוכל לשלב את הרגש הגדול למולדתו, דבר שמאוד חשוב לארגנטינאי.

מסי בילדותו בניואלס, מחובר רגשית (IMAGO)

"הכל תלוי במה שאנחנו יכולים להציע מבחינת תשתית ופורמט ספורט תחרותי", אמר מדינה והסביר שהרעיון מתגבש למרות מורכבות הפרויקט: "זה נדון, הרעיון הוצע, אבל שום דבר עדיין לא סופי". על פי הדיווחים, השחקן כבר קיבל מתווה ראשוני כיצד הכל יעבוד.