רעננה ובני יהודה משפרות עמדות בנערים ג'

תם ונשלם המחזור ה-21 במשחקי הפלייאוף התחתון, עם סיומם של שני המשחקים בהם נטלו חלק שתי קבוצות "הצו פיוס" של בני יהודה ת"א ועירוני קרית שמונה. בשני המשחקים זרח הכוכב על הקבוצות האורחות.

לפני שנגיע לרשמים מהמשחקים, תמונת המצב בתחתית הטבלה, חמישה מחזורים לפני תום משחקי הפלייאוף. נועלת הטבלה, עירוני קרית שמונה, מוחרגת מירידה בשל השפעות המלחמה על תפקוד מחלקת הנוער של המועדון. מי שמדורגת כעת במקום הלפני אחרון, בני סכנין, למעשה מצויה בנקודת הזמן הזו במקום המוביל לירידת ליגה.

מקדימה אותה בחמש נקודות מ.כ נווה יוסף חיפה, שבנקודת הזמן הזו מדורגת במקום ה-16 המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה. את נווה יוסף מקדימות במעט ארבע קבוצות: הפועל חדרה והפועל באר שבע - בנקודה אחת, הפועל רעננה והפועל ראשל"צ בשתי נקודות. בני יהודה ת"א, הפועל ירושלים ומ.ס אשדוד מצויות כרגע בטווח רחוק משמעותית מהמקום הלפני אחרון.

יוסי אברהם ובני יהודה נערים גג' (באדיבות המועדון)

עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 3:1

הקבוצה מהשרון, שעברה לפיקודו של אחמד שעאבן, קטעה רצף של עשרה משחקים ללא ניצחון. ביום ראשון עלתה הקבוצה לנקודה הצפונית ביותר במפת ליגת העל וניצחה את נועלת הטבלה בתוצאה 1:3.

איתי פוקס, מלך שערי רעננה, כבש את שערו ה-11 העונה בדקה ה-19 והעלה את קבוצתו ליתרון 0:1. בדקה ה-54 איתי דרי הכפיל את יתרונה של רעננה ל-0:2. קרית שמונה הצליחה לצמק בדקה ה-77 עם שער שכבש נהוראי עמר, שעלה כמחליף במהלך המחצית השנייה. בתוספת הזמן שער שכבש עילאי זאודה האורח סגר עניין וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 לזכות רעננה.

עירוני קרית שמונה תקווה להתאושש מההפסד מחר (רביעי) במשחק החוץ מול הפועל באר שבע - שיפתח את המחזור ה-22. הפועל רעננה תקווה להמשיך במסלול הניצחונות במשחק מול מוליכת הבית התחתון, מ.ס אשדוד - שמקדימה ב-16 נקודות את המקום הלפני אחרון.

הפועל ירושלים - בני יהודה ת"א 1:0

במשחק שנערך לפנות ערב (שלישי) בכפר אבו גוש הצליחו חניכיו של יוסי אברהם לנצח את סגנית מוליכת הבית התחתון, הפועל ירושלים. בני יהודה סגרה עניין בשלב מוקדם: שער שכבש יהלי כרשיש בדקה ה-14, סלל את דרכו לראשות טבלת מלך שערי הקבוצה בצוותא עם שקד יעיש, כשלכל אחד מהשניים מאזן כיבושים של שישה שערים. קבוצת נערים ג' הצטרפה למחזור המוצלח של קבוצות המחלקה, שניצחו בסופ"ש האחרון - ועל כך בהרחבה, בכתבה שפרסמנו בעניין.

בני יהודה נערים ג' (באדיבות הקבוצה)

בני יהודה רחוקה כעת 10 נקודות מהמקום המוביל למשחק המבחן. ביום שני תארח הקבוצה במגרש בבת ים את בני סכנין, נועלת הטבלה המעשית. הפועל ירושלים, שרחוקה 13 נקודות מהמקום המוביל למשחק המבחן, תקווה להתאושש מההפסד במשחק בשבת הקרובה, במשחק החוץ מול מ.כ נווה יוסף חיפה.