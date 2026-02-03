יום שלישי, 03.02.2026 שעה 20:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ג׳ על
לוח תוצאות

רעננה ובני יהודה משפרות עמדות בנערים ג'

במשחקי ההשלמה של הפלייאוף התחתון בליגת העל, שנערכו בשתי היממות האחרונות, זכו שתי הקבוצות בניצחונות חשובים במשחקי החוץ נגד ק"ש והפועל ירושלים

|
הפועל רעננה נערים ג' (מטעם המועדון)
הפועל רעננה נערים ג' (מטעם המועדון)

תם ונשלם המחזור ה-21 במשחקי הפלייאוף התחתון, עם סיומם של שני המשחקים בהם נטלו חלק שתי קבוצות "הצו פיוס" של בני יהודה ת"א ועירוני קרית שמונה. בשני המשחקים זרח הכוכב על הקבוצות האורחות.

לפני שנגיע לרשמים מהמשחקים, תמונת המצב בתחתית הטבלה, חמישה מחזורים לפני תום משחקי הפלייאוף. נועלת הטבלה, עירוני קרית שמונה, מוחרגת מירידה בשל השפעות המלחמה על תפקוד מחלקת הנוער של המועדון. מי שמדורגת כעת במקום הלפני אחרון, בני סכנין, למעשה מצויה בנקודת הזמן הזו במקום המוביל לירידת ליגה.

מקדימה אותה בחמש נקודות מ.כ נווה יוסף חיפה, שבנקודת הזמן הזו מדורגת במקום ה-16 המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה. את נווה יוסף מקדימות במעט ארבע קבוצות: הפועל חדרה והפועל באר שבע - בנקודה אחת, הפועל רעננה והפועל ראשל"צ בשתי נקודות. בני יהודה ת"א, הפועל ירושלים ומ.ס אשדוד מצויות כרגע בטווח רחוק משמעותית מהמקום הלפני אחרון.

יוסי אברהם ובני יהודה נערים גגיוסי אברהם ובני יהודה נערים גג' (באדיבות המועדון)

עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 3:1

הקבוצה מהשרון, שעברה לפיקודו של אחמד שעאבן, קטעה רצף של עשרה משחקים ללא ניצחון. ביום ראשון עלתה הקבוצה לנקודה הצפונית ביותר במפת ליגת העל וניצחה את נועלת הטבלה בתוצאה 1:3.

איתי פוקס, מלך שערי רעננה, כבש את שערו ה-11 העונה בדקה ה-19 והעלה את קבוצתו ליתרון 0:1. בדקה ה-54 איתי דרי הכפיל את יתרונה של רעננה ל-0:2. קרית שמונה הצליחה לצמק בדקה ה-77 עם שער שכבש נהוראי עמר, שעלה כמחליף במהלך המחצית השנייה. בתוספת הזמן שער שכבש עילאי זאודה האורח סגר עניין וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 לזכות רעננה.

עירוני קרית שמונה תקווה להתאושש מההפסד מחר (רביעי) במשחק החוץ מול הפועל באר שבע - שיפתח את המחזור ה-22. הפועל רעננה תקווה להמשיך במסלול הניצחונות במשחק מול מוליכת הבית התחתון, מ.ס אשדוד - שמקדימה ב-16 נקודות את המקום הלפני אחרון.

הפועל ירושלים - בני יהודה ת"א 1:0

במשחק שנערך לפנות ערב (שלישי) בכפר אבו גוש הצליחו חניכיו של יוסי אברהם לנצח את סגנית מוליכת הבית התחתון, הפועל ירושלים. בני יהודה סגרה עניין בשלב מוקדם: שער שכבש יהלי כרשיש בדקה ה-14, סלל את דרכו לראשות טבלת מלך שערי הקבוצה בצוותא עם שקד יעיש, כשלכל אחד מהשניים מאזן כיבושים של שישה שערים. קבוצת נערים ג' הצטרפה למחזור המוצלח של קבוצות המחלקה, שניצחו בסופ"ש האחרון - ועל כך בהרחבה, בכתבה שפרסמנו בעניין.

בני יהודה נערים גבני יהודה נערים ג' (באדיבות הקבוצה)

בני יהודה רחוקה כעת 10 נקודות מהמקום המוביל למשחק המבחן. ביום שני תארח הקבוצה במגרש בבת ים את בני סכנין, נועלת הטבלה המעשית. הפועל ירושלים, שרחוקה 13 נקודות מהמקום המוביל למשחק המבחן, תקווה להתאושש מההפסד במשחק בשבת הקרובה, במשחק החוץ מול מ.כ נווה יוסף חיפה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */