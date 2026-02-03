יום שלישי, 03.02.2026 שעה 19:51
כדורגל ישראלי

ג'בון איסט מחק מהרשתות כל זכר להפועל חיפה

הסאגה נמשכת: אחרי ההתנצלות על התמונה עם חולצת ב"ש, החלוץ הסיר מחשבונותיו פרסומים הקשורים לחיפאים שמודעים לעניין. "פגוע מתגובות האוהדים"

|
ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)
ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)

סאגת ג’בון איסט והפועל חיפה לא נגמרה. אחרי התמונה במדי הפועל באר שבע, אליה יעבור בעונה הבאה, והסערה בעקבותיה, החלוץ התנצל בפני האוהדים – אך עכשיו מתברר כי שחקן הצפוניים מחק מהרשתות החברתיות וכן בעמוד האינסטגרם שלו כל זכר להפועל חיפה.

הדבר לא נעלם מעיני המועדון מהכרמל, כאשר בהפועל חיפה אמרו בתגובה ראשונה לנושא איסט, שהסיר את התמונות הקשורות לחיפאים מהחשבונות שלו: "אנחנו מודעים לכך".

בסביבתו של איסט אמרו: “הוא פגוע מהתגובות של האוהדים על ההתנצלות שלו”. כרגע באינסטגרם של החלוץ, הפוסט האחרון הוא עם משפחתו על רקע חגיגות הכריסמס והדבר האחרון שקשור לכדורגל הוא במדי דפורטיבו סאפריסה קבוצתו הקודמת.

חשבון האינסטגרם של גחשבון האינסטגרם של ג'בון איסט (צילום מסך)

ההתנצלות של איסט

“אוהדים יקרים של הפועל חיפה, אני מאוד מצטער על המצב. זו לא הייתה הכוונה שלי לא לכבד את המועדון או האוהדים. אני אוהב ומכבד את כל האוהדים כי הם הראו לי אהבה ותמיכה מהרגע הראשון שחתמתי כאן. אני מאוד מצטער, מעומק הלב שלי”, כתב איסט.

המהלך של ב”ש הוא דומה למהלך שעשתה בשנה שעברה, שהחתימה בינואר את איגור זלאטנוביץ’ ממכבי נתניה לעונה הנוכחית. איסט הגיע בעונה שעברה להפועל חיפה וכבש שישה שערים אשתקד עם הצפוניים, כאשר העונה הוא עם תשעה שערים ושלושה בישולים.

