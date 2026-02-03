יום שלישי, 03.02.2026 שעה 18:43
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1888-197024פנרבחצ'ה1
67%1990-213124אולימפיאקוס2
67%1965-207524הפועל ת"א3
64%2083-219825ריאל מדריד4
64%2118-216625ברצלונה5
64%2139-225625ולנסיה6
60%2148-218825הכוכב האדום7
60%2124-227625מונאקו8
60%2096-215825פנאתינייקוס9
56%2069-220425ז'לגיריס10
48%2084-207025וירטוס בולוניה11
48%2150-212525אולימפיה מילאנו12
44%2195-215925דובאי13
40%2075-198625באיירן מינכן14
40%2293-221725מכבי ת"א15
36%2260-217325באסקוניה16
33%2227-215224פאריס17
32%2232-199825פרטיזן בלגרד18
24%2194-199025ליון וילרבאן19
24%2135-197325אנדולו אפס20

ג'ורדן נוורה חשף: כמעט הצטרפתי למכבי ת"א

השחקן שרושם עונה אדירה, סיפר בראיון כי היה קרוב לחתום אצל הצהובים בקיץ: "זה היה בין מכבי לכוכב האדום בלגרד, חצי הקבוצות ביורוליג רצו אותי"

|
ג'ורדן נוורה (IMAGO)
ג'ורדן נוורה (IMAGO)

אחד השחקנים הטובים ביורוליג השנה הוא ללא ספק ג’ורן נוורה, שהפך משחק בינוני בעונה שעברה באנדולו אפס, למועמד לגיטימי ל-MVP כשהוא משחק במדי הכוכב האדום בלגרד. הפורוורד התראיין בפודקאסט ‘אמריקנוס 24’ של חברו לקבוצה, צ’ימה מונקה, וסיפר כי לפני שהוא לקח את הכישרון שלו לבירת סרביה, הוא קיבל הצעה ממכבי ת”א וכמעט הצטרף לשורותיה.

נוורה אמר: “כשידעתי שלא אחזור לאנדולו אפס היו כמה קבוצות שדיברו איתי. בסוף זה היה בין מכבי לכוכב האדום, חצי מקבוצות היורוליג ניסו לדבר איתי. רציתי לקחת החלטה מהירה שתהיה הכי טובה עבורי”.

השחקן שיתף מה השפיע על החלטתו: “גם המצב בישראל השפיע כמובן. בישראל היה דברים שקרו, השנה שיחקתי שם וראיתי שהכל רגוע וטוב שם, ואחרי שהכל הסתדר אני בטוח שכל מי שמשחק שם בטוח ועושים חיים טובים, יש לי הרבה חברים שמשחקים שם. בסוף מה שהיה לי בראש זה השחקנים שמשחקם בקבוצה והתוכנית של המאמן, והנה אני היום”.

גג'ורדן נוורה מטביע (IMAGO)

כאמור, נוורה רושם עונת שיא עבורו, כשהוא משפר את ה-7.6 נקודות שקלע בעונה שעברה, ללא פחתו מ-17.5 אדירות, ששמו אותו כמועמד לתואר השחקן המצטיין של העונה באירופה. הפורוורד מוסיף לכך שיפור גם בשאר הקטגוריות, כשהוא מוריד 4.5 ריבאונדים בממוצע ומוסר 1.3 אסיסטים.

