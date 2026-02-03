יום שלישי, 03.02.2026 שעה 21:26
כדורגל עולמי

לאמין ורשפורד בהרכב ברצלונה לאלבסטה בגביע

הקטלונים יתארחו ב-22:00 אצל הקבוצה מליגת המשנה כשלבנדובסקי ישלים את חוליית ההתקפה. אולמו וברנאל בקישור, קאנסלו יפתח בהגנה. ההרכבים בפנים

|
מרקוס רשפורד עם הכדור (IMAGO)
מרקוס רשפורד עם הכדור (IMAGO)

שלב רבע הגמר של גביע המלך הספרדי יתקיים הערב (שלישי) עם הטוענת לכתר, ברצלונה, שמתארחת אצל אלבסטה מליגת המשנה ומקווה לא למעוד ולקטוף את הכרטיס לחצי הגמר.

הקטלונים חולמים על כל התארים ומציגים כדורגל שובה עין עם 15 ניצחונות ב-16 המשחקים האחרונים שלהם. למרות תשעה משחקים בארבע מסגרות שונות בחודש האחרון, האנזי פליק ושחקניו הצליחו לצלוח את כל המשוכות, עם התעוררות גדולה בעיקר במחציות השניות.

הרכב אלבסטה: ראול ליזואין, חאבי מורנו, דני ברנבאו, לורנסו אגואדו, קרלוס נבה, אנטוניו פצ’קו, חאבי וייר, אלחנדרו מלנדס, קאפי, אנטוניו פוארטס ואגוס מדינה.

הרכב ברצלונה: ג’ואן גרסיה, ז’ואאו קאנסלו, רונאלד אראוחו, אריק גרסיה, ג’רארד מרטין, פרנקי דה יונג, דני אולמו, מארק ברנאל, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ורוברט לבנדובסקי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */