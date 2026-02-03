לאמין ורשפורד בהרכב ברצלונה לאלבסטה בגביע

שלב רבע הגמר של גביע המלך הספרדי יתקיים הערב (שלישי) עם הטוענת לכתר, ברצלונה, שמתארחת אצל אלבסטה מליגת המשנה ומקווה לא למעוד ולקטוף את הכרטיס לחצי הגמר.

הקטלונים חולמים על כל התארים ומציגים כדורגל שובה עין עם 15 ניצחונות ב-16 המשחקים האחרונים שלהם. למרות תשעה משחקים בארבע מסגרות שונות בחודש האחרון, האנזי פליק ושחקניו הצליחו לצלוח את כל המשוכות, עם התעוררות גדולה בעיקר במחציות השניות.

הרכב אלבסטה: ראול ליזואין, חאבי מורנו, דני ברנבאו, לורנסו אגואדו, קרלוס נבה, אנטוניו פצ’קו, חאבי וייר, אלחנדרו מלנדס, קאפי, אנטוניו פוארטס ואגוס מדינה.

הרכב ברצלונה: ג’ואן גרסיה, ז’ואאו קאנסלו, רונאלד אראוחו, אריק גרסיה, ג’רארד מרטין, פרנקי דה יונג, דני אולמו, מארק ברנאל, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ורוברט לבנדובסקי.