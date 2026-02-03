יום שלישי, 03.02.2026 שעה 19:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

סטיוארט ורטנר בהרכב מכבי חיפה מול כפר קאסם

קנג'י גורה וקני סייף ישלימו את ההתקפה של ברק בכר ב-20:00 בסמי עופר, אוחנה ודון את הקישור. כיוף בין הקורות, בטאי ,סק, עיסאת וקורנו בהגנה

|
טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)
טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)

במפעל הכי קסום בישראל, גביע המדינה, נותרו שמונה קבוצות בלבד. אחרי המשחק שייערך הערב (שלישי, 20:00) בין מכבי חיפה למ.ס כפר קאסם, יישארו רק שבע, כשמי שתצלח את רבע הגמר תעפיל לחצי, בעוד שהשנייה תסיים את דרכה בטורניר.

הרכב מכבי חיפה: שריף כיוף, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, נבות רטנר, סדריק דון, מיכאל אוחנה, קני סייף, קנג’י גורה וטריבאנטה סטיוארט.

הרכב מ.ס כפר קאסם: מתן גלנטי, אחמד טהה, כארם עאמר, עומרי עאמר, אחמד טאהא, עלאא ג’אפר, גודפריד אטוהני, עבדאל סלם חמודה, סאמח מרעב, כריסטיאן אגו ואמיר אלטורי. 

ברק בכר מחוייך (עמרי שטיין)ברק בכר מחוייך (עמרי שטיין)

ברק בכר ושחקניו יצאו בשן ועין מהמשחק האחרון נגד עירוני טבריה, אותו הצליחו לנצח 2:3 עם מהפכים, דרמות והרבה לחץ, כשקודם לכן נחלו תבוסה ממכבי נתניה. המאמן הצהיר לא אחת שהמטרה היא הגביע העונה, כשלראשונה מאז שנכנסו למעגל המשחקים, הירוקים מארחים לעיני הקהל הירוק.

מנגד, טאלב טוואטחה חוזר לסמי עופר. שחקן העבר שהחליף את אדהם האדיה בתפקיד המאמן, פוגש את הקבוצה בה גדל, הפעם כשהוא מנהל את ההתמודדות מהצד של האורחת. אחרי ריצה אדירה בליגה הלאומית, הקבוצה בהובלתו השיגה נקודה אחת בלבד בשלושת המחזורים האחרונים. 

