סטיוארט ורטנר בהרכב מכבי חיפה מול כפר קאסם

במפעל הכי קסום בישראל, גביע המדינה, נותרו שמונה קבוצות בלבד. אחרי המשחק שייערך הערב (שלישי, 20:00) בין מכבי חיפה למ.ס כפר קאסם, יישארו רק שבע, כשמי שתצלח את רבע הגמר תעפיל לחצי, בעוד שהשנייה תסיים את דרכה בטורניר.

הרכב מכבי חיפה: שריף כיוף, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, נבות רטנר, סדריק דון, מיכאל אוחנה, קני סייף, קנג’י גורה וטריבאנטה סטיוארט.

הרכב מ.ס כפר קאסם: מתן גלנטי, אחמד טהה, כארם עאמר, עומרי עאמר, אחמד טאהא, עלאא ג’אפר, גודפריד אטוהני, עבדאל סלם חמודה, סאמח מרעב, כריסטיאן אגו ואמיר אלטורי.

ברק בכר מחוייך (עמרי שטיין)

ברק בכר ושחקניו יצאו בשן ועין מהמשחק האחרון נגד עירוני טבריה, אותו הצליחו לנצח 2:3 עם מהפכים, דרמות והרבה לחץ, כשקודם לכן נחלו תבוסה ממכבי נתניה. המאמן הצהיר לא אחת שהמטרה היא הגביע העונה, כשלראשונה מאז שנכנסו למעגל המשחקים, הירוקים מארחים לעיני הקהל הירוק.

מנגד, טאלב טוואטחה חוזר לסמי עופר. שחקן העבר שהחליף את אדהם האדיה בתפקיד המאמן, פוגש את הקבוצה בה גדל, הפעם כשהוא מנהל את ההתמודדות מהצד של האורחת. אחרי ריצה אדירה בליגה הלאומית, הקבוצה בהובלתו השיגה נקודה אחת בלבד בשלושת המחזורים האחרונים.