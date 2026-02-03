יום שלישי, 03.02.2026 שעה 19:52
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4113-3518מכבי אחי נצרת1
3720-3918מ.ס. טירה2
3317-2718מכבי נווה שאנן3
3115-2618מכבי אתא ביאליק4
3119-2818הפועל כרמיאל5
2725-2918הפועל ב.א.גרבייה6
2726-2418בני מוסמוס7
2323-2218הפועל בית שאן8
2218-1918הפועל מגדל-העמק9
2233-2318עירוני נשר10
2124-1918צעירי אום אל פאחם11
1730-2518הפועל עראבה12
1531-2018הפועל טירת הכרמל13
1541-2218צעירי טמרה14
1333-1318מכבי נוג'ידאת15
531-2418הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4815-4618מכבי קרית גת1
3123-2318מ.ס. דימונה2
3018-2718מ.כ. צעירי טירה3
2922-3418מכבי יבנה4
2723-3118מ.כ. ירושלים5
2726-2418מכבי קרית מלאכי6
2730-2618בית"ר יבנה7
2628-3318מכבי עירוני אשדוד8
2523-2418מ.כ. כפ"ס9
2324-2118שמשון תל אביב10
2029-2018הפועל הרצליה11
1930-3018מ.כ. חולון ירמיהו 12
1918-1518הפועל אזור13
1831-1518הפועל מרמורק14
1736-1818הפועל ניר רמה"ש15
1429-2218בית"ר נורדיה ירושלים16

הפועל רמת השרון ועבאס סמארי הגיעו לפשרה

במכתב שהועבר מידי עו"ד ענבר לפיפ"א, צויין שהצדדים הגיעו לפשרה ולכן יש לבטל את ההגבלות שהוטלו על המועדון (רישום שחקנים מנערים ג' ועד בוגרים)

|
הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)
הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)

ההגבלה הוסרה:בתוך שעות בודדות, הנהלת הפועל ניר רמת השרון החדשה, וביניהם יואב גרוס, לצד עורכי דינה, פעלו על מנת להסיר ההגבלה שנחתה על שולחנם, כפי שפורסם מוקדם יותר ב-ONE. במכתב שהועבר לפיפ"א, בידי עו"ד ניר ענבר, נמסר כי השחקן הגנאי, עבאס סמארי והמועדון מרמת השרון, הגיעו לכדי הסכם פשרה ולפיכך יש לסגור את התיק ולבטל את צו איסור העברות.

בתוך יממה עד שתיים, ההגבלה תוסר מראשה של הפועל ניר רמת השרון, שתוכל לחזור לבצע העברות, משכבת גיל נערים ג' (שנתון 2011) ועד לבוגרים, כאשר קבוצת המועדון נמצאת במקום ה-15 והלפני האחרון בליגה א' דרום, הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי. מועד העברות האחרון בבוגרים ובנערים ג': 18/02. בנוער, נערים א'-ב', מועד העברות עד ל-11/02.

כזכור, פיפ”א העבירה להפועל רמה”ש מכתב בו ציינה שהארגון מטיל עונש איסור רישום שחקנים חדשים, הן ברמה הבינלאומית והן ברמה הארצית, כשכאן בישראל יהיה אסור עליה לרשום שחקנים חדשים מגיל נערים ג' (שנתון 2011) ועד בוגרים. זאת העקבות אי מילוי ההתחייבויות הכספיות כלפי, עבאס סמארי, ששיחק בעונה האחרונה במועדון.

