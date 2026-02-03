יום שלישי, 03.02.2026 שעה 18:43
כדורסל ישראלי

"מוזר ולא ברור": רמלה פיטרה את טל נתן, שהגיב

אחרי הפסד לראשל"צ, בקבוצת הנשים החליטו להיפרד מהמאמן שמונה רק בנובמבר. הוא שיתף: "חבל שלא נתנו לי להשלים את העבודה, השחקניות מופתעות מאוד"

|
טל נתן (עודד קרני, המנהלת)
טל נתן (עודד קרני, המנהלת)

רק בתחילת חודש נובמבר האחרון, אחרי שרועי לזר התפטר מתפקידו כמאמן אליצור רמלה נשים, שפתחה את העונה בצורה לא טובה מבחינתה, טל נתן חתם כאיש שיעמוד על הקווים בקבוצה המעוטרת בכדורסל הנשים הישראלי.

רמלה נכנעה אתמול (שני) 78:65 להפועל ראשון לציון, ובמועדון החליטו לפטר את נתן, כאמור לאחר תקופה קצרה בלבד כשכרגע בזירה המקומית, הקבוצה במקום הרביעי בטבלה עם מאזן של 9:10.

טל נתן: “מוזר ולא ברור, חבל שלא נתנו לי להשלים את העבודה”

טל נתן הגיב לפיטוריו: “מוזר מאוד ולא ברור. הפכנו את הקבוצה לקבוצה מצליחה באירופה, חצי כגמר גביע ובית עליון. זאת קבוצה שהייתה לוקחת אליפות וגביע, חבל שלא נתנו לי להשלים את העבודה. אני אוהב את השחקניות והן מופתעות  מאוד. יהיה טוב. המשימה הבאה עם הנבחרת באליפות אירופה”.

נתן, אשר הוביל את נבחרת העתודה למקום השישי בקיץ האחרון ואת הנבחרת עד גיל 19 באליפות העולם, ימשיך כמאמן נבחרת העתודה גם בקיץ הקרוב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */