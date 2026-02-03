יום שלישי, 03.02.2026 שעה 19:40
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

לאפורטה תקף: שחקני ריאל מדריד מתרגלים לצלול

נשיא ברצלונה דיבר עם התקשורת המקומית: "לא יודע מאיפה הגיעו 10 דקות תוספת זמן נגד ראיו". וגם: הבקשה לאירוח גמר האלופות ושערוריית מדי הקבוצה

ז'ואן לאפורטה (IMAGO)
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

לפני ארוחת הצהריים הרשמית של דירקטוריוני אלבסטה וברצלונה, נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, דיבר עם התקשורת ונשאל על סוגיות שיפוט עכשוויות, תוך התמקדות במשחק של ריאל מדריד ובדיון סביב לחץ אפשרי מצד הבלאנקוס.

נשיא ברצלונה התעקש שהמסר שלו נועד להיות מתקן ולא עימותי: "יש לי אמון מלא בליגה, בפדרציה ובגופים המנהלים", פתח לאפורטה, לפני שהבהיר את עמדתו. "אני מבין שדברים כאלה יכולים לקרות, מה שאנחנו לא רוצים זה שהם יקרו תמיד בצד אחד. אנחנו רוצים שהדברים יתוקנו בצורה כלשהי, כי יש מצבים ברורים מאוד". 

לאפורטה המשיך ודיבר על המשחק בין ריאל מדריד לראיו וייקאנו. "אתמול סיפרתי את הבדיחה של 'צלילה', סליחה, אבל צפיתי במשחק ריאל מדריד נגד ראיו ואני לא יודע מאיפה הגיעו עשר הדקות האלה של תוספת זמן", הסביר והוסיף: "יש הרבה מהלכים שבהם השחקנים מתרגלים לצלילה. זה צריך להיות קלף".

קיליאן אמבפה לאחר הפנדל המדובר (IMAGO)קיליאן אמבפה לאחר הפנדל המדובר (IMAGO)

נשיא ברצלונה השווה לליגות אחרות כדי לחזק את טיעונו: "לפני כמה ימים צפיתי במשחק פרמייר ליג, והם הראו כרטיסים על חתירה וצלילה, ראיתי שראיו וייקאנו יצאה מהמשחק הזה בעמדה מאוד לא הוגנת. אני אומר את זה כאוהד". הנשיא גם התייחס לפרשנות של פנדלים: "יש פנדלים שלא הייתי שורק כי אני לא חושב שהם היו פנדלים. הוא לא בעט בחלוץ שנפל לקרקע, זו הייתה הגזמה".

לאפורטה סיכם את דבריו בהרחבת המיקוד להקשר התקשורתי. "אני אומר את זה בצורה בונה. לפעמים זה עובד לטובתנו", הודה, לפני שהצביע על גורם חיצוני. "התקשורת מעדיפה מועדון שיש לו ערוץ טלוויזיה שמוקדש להסבר דברים לא תקינים וטוען שהשופטים כל הזמן נגדם. זו התגובה". והוא סיכם בשאלה רטורית ובמסר אחרון: "הם לא ניתחו את כל זה? הם צריכים לבחון את זה היטב".

מייקל אוליבר, השיפוט באנגליה יותר מקצועי? (רויטרס)מייקל אוליבר, השיפוט באנגליה יותר מקצועי? (רויטרס)

גמר ליגת האלופות בקאמפ נואו?

באותו זמן, התקשורת הספרדית פרסמה שהמועדון הגיש את מועמדותו לאירוח גמר ליגת האלופות בשנת 2029. הקטלונים ציינו שיש להם עד יוני 2026 להגיש את מלוא המסמכים הדרושים לקבלת המועמדות. בברצלונה כבר קיבלו את האישור ממועצת העיר אשר הביעה את הנכונות לאירוח המשחק.

קאמפ נואו, יארח את גמר האלופות ב2029? (IMAGO)קאמפ נואו, יארח את גמר האלופות ב2029? (IMAGO)

4 מיליון אירו שהתבזבזו על מדים

בפן הביזארי בבירת קטלוניה, פורסם שברצלונה בזבזה כ-4 מיליון אירו על ביגוד ומוצרי לבוש שלא הוצאו למכירה לקהל הרחב או נלבשו על ידי השחקנים. כידוע הקטלונים סבלו בעשור האחרון משערוריות רבות סביב הניהול הכלכלי של המועדון, שגרמו גם לפגיעה מקצועית וגם לפגיעה מיתוגית במועדון.

לפי הדיווחים הביגוד יוצר בשנת 2024 כחלק מ-"Plan B" במהלך המאבק של המועדון על חידוש חוזה ההלבשה עם חברת נייקי, עמה הוא עובד מאז 1998. המהלך נועד לשמש אמצעי לחץ, וכן פתרון חלופי במקרה שהמו"מ עם החברה האמריקאית ייכשל.

בסופו של דבר, הקטלונים חידשו את ההסכם עם נייקי בעסקה ארוכת טווח בשווי מוערך של כ-1.7 מיליארד אירו עד שנת 2038. עם זאת, במהלך המו"מ נבחנו גם חלופות, בהן חברת פומה, וההסכם אף עמד על סף פיצוץ.

