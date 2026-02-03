יום שלישי, 03.02.2026 שעה 17:50
ספורט אחר  >> שחייה

נבחרת הנשים נכנעה לקרואטיה באליפות אירופה

הכחולות-לבנות נתנו פייט אדיר לחבורה מחבל הבלקן, אך נוצחו לבסוף 16:11 בפתיחת משחקי הדירוג על מקומות 5-8 בפורטוגל. מחר: מפגש מול ספרד או צרפת

|
נבחרת ישראל בכדורמים (איגוד הכדורמים בישראל)
נבחרת ישראל בכדורמים (איגוד הכדורמים בישראל)

נבחרת הנשים של ישראל בכדורמים הפסידה היום (שלישי) 16:11 לקרואטיה ותתחרה מחר על המקום השביעי באליפות אירופה, הנערכת בפונצ'אל שבפורטוגל. הכחולות-לבנות קיוו לנצח היום בפתיחת משחקי הדירוג על מקומות 5-8, בעיקר כדי לנסות ולשפר את הישג השיא של הנבחרת, המקום השישי ביבשת, אך נוצחו במשחק צמוד.

הקרואטיות עלו ל-0:3 מהיר תוך פחות משלוש דקות, אך צמד של נגה לוינשטיין ושערים שירי וייסמן ושונית סטרוגו הצליחו להוביל למהפך מרשים בדרך ל-3:4. הנבחרת מהבלקן הפכה אף היא ל-4:5 בסיום הרבע הראשון והגדילה את הפער ל-6:8 ברבע השני.

הישראליות המשיכו לרדוף אחרי הקרואטיות ושער של מריה בוגצ'נקו צימק ל-13:11, קצת יותר משתי דקות לסיום המשחק. צמד של איבה רוזיץ', כוכבת היריבה, עשה סוף לתקוות הקאמבק של ישראל, שתשחק מחר נגד המפסידה בין ספרד לצרפת בקרב על המקום השביעי באליפות.

כבשו לישראל: נגה לוישנטיין 3, מריה בוגצ'נקו, עלמא יעקובי ושונית סטרוגו 2 כ"א, שירי וייסמן ונועה רקובסקי 1 כ"א.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */