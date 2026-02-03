נבחרת הנשים נכנעה לקרואטיה באליפות אירופה

נבחרת הנשים של ישראל בכדורמים הפסידה היום (שלישי) 16:11 לקרואטיה ותתחרה מחר על המקום השביעי באליפות אירופה, הנערכת בפונצ'אל שבפורטוגל. הכחולות-לבנות קיוו לנצח היום בפתיחת משחקי הדירוג על מקומות 5-8, בעיקר כדי לנסות ולשפר את הישג השיא של הנבחרת, המקום השישי ביבשת, אך נוצחו במשחק צמוד.

הקרואטיות עלו ל-0:3 מהיר תוך פחות משלוש דקות, אך צמד של נגה לוינשטיין ושערים שירי וייסמן ושונית סטרוגו הצליחו להוביל למהפך מרשים בדרך ל-3:4. הנבחרת מהבלקן הפכה אף היא ל-4:5 בסיום הרבע הראשון והגדילה את הפער ל-6:8 ברבע השני.

הישראליות המשיכו לרדוף אחרי הקרואטיות ושער של מריה בוגצ'נקו צימק ל-13:11, קצת יותר משתי דקות לסיום המשחק. צמד של איבה רוזיץ', כוכבת היריבה, עשה סוף לתקוות הקאמבק של ישראל, שתשחק מחר נגד המפסידה בין ספרד לצרפת בקרב על המקום השביעי באליפות.

כבשו לישראל: נגה לוישנטיין 3, מריה בוגצ'נקו, עלמא יעקובי ושונית סטרוגו 2 כ"א, שירי וייסמן ונועה רקובסקי 1 כ"א.