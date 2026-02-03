פיב"א קיבלה את עמדת מ.ס צפת לגבי אנזיקור

פרשת עזיבתו של ג'וש אנזיקור, שחקנה האמריקאי של מ.ס צפת, ממשיכה להתגלגל ואתמול (שני) נמסר על ידי המועדון כי פיב"א דחתה את בקשת השחקן לשחרור וקיבלה במלואה את עמדת המועדון, לפיה שכרו של השחקן שולם והוא אינו שחקן חופשי.

הדיון עובר כעת לערכאה גבוהה יותר של פיב"א. כזכור, אנזיקור מבקש שחרור מיידי לקבוצה מקוסובו. בצפת הגיבו: "עמדה זו של פיב"א מחזקת את טענת המועדון, לפיה אנזיקור עזב את ישראל באופן חד צדדי, למרות שכל תנאיו מולאו ואף שודרגו”.

היום (שלישי) יתקיים דיון בפיב"א ותתקבל החלטה סופית בעניינו ובשעות אלה לומדים היועצים המשפטיים של המועדון את המקרה ויחליטו כיצד לפעול בעניין. כזכור, אנזיקור טען, באמצעות סוכנו ובאמצעות הודעה ברשתות החברתיות כי שכרו לא שולם במשך למעלה מחודש וכי הוא מעולם לא קיבל שום חוזה משודרג.

כבר עתה ברור כי השחקן לא ישוב למועדון והדיון כעת הוא על האם ובכמה צריך השחקן לפצות את המועדון. במקביל, ממשיכים בצפת לחפש מחליף לאנזיקור ובהודעת המועדון נמסר: "אנו ממשיכים לפעול כדי להנחית כאן שחקן זר חדש כבר בימים הקרובים. נמשיך לפעול בשקיפות, ביושרה ובנאמנות".