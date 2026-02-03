ברצלונה בזבזה מיליונים על ביגוד שלא נלבש

על פי פרסום בעיתון אל פאיס, מועדון הכדורגל ברצלונה בזבז כ-4 מיליון אירו על ביגוד ומוצרי לבוש שלא הוצאו למכירה לקהל הרחב או נלבשו על ידי השחקנים. כידוע הקטלונים סבלו בעשור האחרון משערוריות רבות סביב הניהול הכלכלי של המועדון, שגרמו גם לפגיעה מקצועית וגם לפגיעה מיתוגית במועדון.

לפי העיתון הביגוד יוצר בשנת 2024 כחלק מ"Plan B" במהלך המאבק של המועדון על חידוש חוזה ההלבשה עם חברת נייקי, עמה הוא עובד מאז 1998. המהלך נועד לשמש אמצעי לחץ, וכן פתרון חלופי במקרה שהמו"מ עם החברה האמריקאית ייכשל.

הפריטים, חלקם עדיין עם תגי מחיר של 89 אירו, אינם נושאים את הלוגו של נייקי, אלא תווית של המועדון וחותמת אחת בלבד של Bihub Tech (מרכז החדשנות של ברצלונה). אף אחד מהפריטים לא הושק או נמכר, והם מאוחסנים מאז במחסן סגור.

הקמע של ברצלונה (IMAGO)

בסופו של דבר, הקטלוני חידשו את ההסכם עם נייקי בעסקה ארוכת טווח בשווי מוערך של כ-1.7 מיליארד אירו עד שנת 2038. עם זאת, במהלך המו"מ נבחנו גם חלופות, בהן חברת פומה, וההסכם אף עמד על סף פיצוץ.

לדברי ז'וזפ מריה מסגואר, האחראי על תחום הרישוי והמרצ'נדייזינג של המועדון (BLM), אין כוונה להשתמש בפריטים בעתיד הקרוב. לדבריו, מדובר בביגוד טכני שעליו מחזיקה נייקי בזכויות בלעדיות, וכל שימוש בו מחייב את אישורה של החברה.