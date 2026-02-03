יום שלישי, 03.02.2026 שעה 18:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

ברצלונה בזבזה מיליונים על ביגוד שלא נלבש

הקטלונים הוציאו כארבעה מיליון אירו על ייצור של כ-300 אלף פריטי לבוש רשמיים, אשר מאוחסנים עד היום במחסן תעשייתי בעיר, מבלי שנעשה בהם כל שימוש

|
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

על פי פרסום בעיתון אל פאיס, מועדון הכדורגל ברצלונה בזבז כ-4 מיליון אירו על ביגוד ומוצרי לבוש שלא הוצאו למכירה לקהל הרחב או נלבשו על ידי השחקנים. כידוע הקטלונים סבלו בעשור האחרון משערוריות רבות סביב הניהול הכלכלי של המועדון, שגרמו גם לפגיעה מקצועית וגם לפגיעה מיתוגית במועדון.

לפי העיתון הביגוד יוצר בשנת 2024 כחלק מ"Plan B" במהלך המאבק של המועדון על חידוש חוזה ההלבשה עם חברת נייקי, עמה הוא עובד מאז 1998. המהלך נועד לשמש אמצעי לחץ, וכן פתרון חלופי במקרה שהמו"מ עם החברה האמריקאית ייכשל.

הפריטים, חלקם עדיין עם תגי מחיר של 89 אירו, אינם נושאים את הלוגו של נייקי, אלא תווית של המועדון וחותמת אחת בלבד של Bihub Tech (מרכז החדשנות של ברצלונה). אף אחד מהפריטים לא הושק או נמכר, והם מאוחסנים מאז במחסן סגור.

הקמע של ברצלונה (IMAGO)הקמע של ברצלונה (IMAGO)

בסופו של דבר, הקטלוני חידשו את ההסכם עם נייקי בעסקה ארוכת טווח בשווי מוערך של כ-1.7 מיליארד אירו עד שנת 2038. עם זאת, במהלך המו"מ נבחנו גם חלופות, בהן חברת פומה, וההסכם אף עמד על סף פיצוץ.

לדברי ז'וזפ מריה מסגואר, האחראי על תחום הרישוי והמרצ'נדייזינג של המועדון (BLM), אין כוונה להשתמש בפריטים בעתיד הקרוב. לדבריו, מדובר בביגוד טכני שעליו מחזיקה נייקי בזכויות בלעדיות, וכל שימוש בו מחייב את אישורה של החברה.

