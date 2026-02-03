רשמית: מועתז חמד האריך חוזה בהפועל חיפה

הפועל חיפה הודיעה היום (שלישי) רשמית על החתמת חלוץ ומלך שערי קבוצת הנוער, מועתז חמד (18), על חוזה חדש עד לעונת 26/27 עם אופציה לשתי עונות נוספות (עד עונת 2028/29). מועתז כבש העונה שישה שערים ובישל שבעה בליגת העל לנוער.

החתימה נעשתה במעמד מנכ"ל המועדון איתי רק, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער רם בן מיכאל, מאמנו של חמד בקבוצת הנוער, ונציגו של השחקן אורן דניאל. הבעלים יואב כץ: "שמחים להחתים שחקן נוער מצטיין נוסף כפי שעשינו בשנים האחרונות עם שורה של שחקנים צעירים בולטים במחלקה".

ליאם קרגולה במאבק עם מועתז חמד (שחר גרוס)

מועתז חמד הצעיר זכור לאוהדי הפועל חיפה בזכות השער הדרמטי שכבש בעונה שעברה בתוספת הזמן, בתיקו 2:2 מול הפועל חדרה. הגול שהבקיע החלוץ הבטיח את הישארות קבוצת הנוער בליגת העל.