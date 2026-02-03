"נשים נועדו ללדת, כדורגל לא נועד לאגן רחב"

גיא רו, מאמן העבר בן ה-87 שמפורסם בזכות הובלת הקבוצה הצרפתית, אוקזר, בין השנים 1961 ל-2005, אף פעם לא “מאכזב” בראיונות. לאחר שכבר העיר כמה הערות שליליות על כדורגל הנשים, הוא סיפק עוד אחת כזאת בראיון בצרפת בסוף השבוע שעבר.

התחלת הריאיון הייתה יחסית חלקה: "יש לי הרבה כבוד לנשים הצעירות האלה שעוסקות בספורט האהוב עליהן”. אך מהר מאוד גלש להערות הסקסיסטיות אשר המאמן הרגיל אותנו לשמוע: "אבל אם תשאלו אותי אם משחקי נשים הם מרהיבים, הייתי מפנה אתכם למשחקי הליגה הצרפתית שנערכו מול 800 צופים".

המאמן המשיך באותו קו ואמר: "פעם פגשתי אלופת אירופה באתלטיקה ב-100 מטר, היא הודתה שלמרות כל האימונים שלה, יוסיין בולט תמיד היה מנצח אותה ב-12 או 14 מטרים במרחק הזה. גברים ונשים לא עשויים אותו דבר, הם לא גזורים מאותו בד”.

גיא רו, עוד ריאיון מביש (IMAGO)

המאמן לא הפסיק שם והמשיך עם הציטוט הכי מביך במהלך הריאיון: "אישה נועדה ללדת, יש לה אגן רחב יותר, וכדורגל לא נועד לאגן רחב. קבוצת הבנים עד גיל 14 שלנו ניצחה לאחרונה את נבחרת הנשים הבוגרת. לכדורגלניות הטובות ביותר יש את אותו מבנה גוף כמו לבנים".