יום רביעי, 04.02.2026 שעה 00:17
ספורט אחר  >> טניס

אוליניקובה עלתה לרבע הגמר וסירבה ללחוץ יד

האוקראינית גברה על אנה בונדאר בטרנסילבניה והעפילה לרבע גמר WTA ראשון בקריירה, אך בחרה להמשיך במחאה נגד המלחמה וסירבה ללחוץ את יד יריבתה.

|
קרלוס אלקראס מניף את הגביע. (רויטרס)
קרלוס אלקראס מניף את הגביע. (רויטרס)

אולכסנדרה אוליניקובה, הכוכבת העולה של עונת 2026, ממשיכה לייצר כותרות ברחבי העולם ולא רק בזכות היכולת המקצועית הנהדרת שלה על המגרש. הטניסאית האוקראינית, שפרצה לתודעה באליפות אוסטרליה הפתוחה האחרונה, רשמה היום (שלישי) ציון דרך משמעותי בקריירה כשהעפילה לראשונה לרבע גמר טורניר מסבב ה-WTA בטרנסילבניה, אך בסיום המשחק עמדה שוב במרכזה של סערה פוליטית.

אוליניקובה גברה על המדורגת שמינית בטורניר, אנה בונדאר ההונגרייה, עם 4:6 כפול בתום תצוגת טניס מרשימה. אלא שעם סיום המשחק, במקום לגשת לרשת כמקובל, האוקראינית סירבה ללחוץ את ידה של יריבתה המנוצחת. המהלך הגיע כהמשך ישיר לעמדתה העקרונית של אוליניקובה כנגד שחקניות ושחקנים שלקחו חלק באירועים הקשורים לרוסיה ולבלארוס מאז תחילת הפלישה לאוקראינה.

קרלוס אלקראס חוגג עם הגביע (רויטרס)קרלוס אלקראס חוגג עם הגביע (רויטרס)

בהצהרה רשמית שהוציאה לאחר המשחק, הסבירה אוליניקובה כי החלטתה נבעה מהשתתפותה של בונדאר בטורניר ברוסיה בשנת 2022. מדובר בטורניר "North Palmyra Trophies", שנערך כחצי שנה לאחר פלישת רוסיה לאוקראינה ומומן על ידי "גזפרום", חברת הנפט והגז הממשלתית של רוסיה. אוליניקובה לא חסכה במילים קשות וכינתה את החברה "אחד מעמודי התווך הפיננסיים המרכזיים של מכונת המלחמה הרוסית".

"אלו אותם כספים שרוסיה משתמשת בהם כדי להרוג ולפצוע נשים וילדים אוקראינים, ולהרוס את המשפחות והערים שלנו", אמרה השחקנית בת ה-25. "מבחינה מוסרית, קבלת כסף מגזפרום בדצמבר 2022 שקולה למשחק בגרמניה הנאצית ב-1941 וקבלת תשלום מרכוש שנלקח מקורבנות מחנות המוות. זה אותו רוע – פשוט 80 שנה מאוחר יותר". האוקראינית אף ציינה כי הייתה מוכנה ללחוץ את ידה של בונדאר לו הייתה זו מביעה התנצלות על השתתפותה בטורניר, אך משזו לא הגיעה, היא בחרה להימנע מהמחווה.

הניצחון בטרנסילבניה הוא המשך ישיר ליכולת המרשימה שהציגה אוליניקובה במלבורן, שם משכה תשומת לב רבה לא רק בזכות משחק צמוד מול האלופה המכהנת מדיסון קיז, אלא גם בזכות קעקועי הפנים הזמניים והנועזים שלה. בדרכה לרבע הגמר הנוכחי, היא רשמה ניצחון מרשים נוסף בסיבוב הראשון כשחזרה מפיגור מערכה מול מאיאר שריף המצרית.

בעקבות ההישג הנוכחי, אוליניקובה צפויה לקפוץ בדירוג העולמי לדירוג שיא של המקום ה-78 בעולם, והיא עשויה לטפס אף גבוה יותר אם תמשיך במסע שלה בטורניר. כעת, כשהיא הראשונה להבטיח את מקומה בין שמונה האחרונות, היא ממתינה למנצחת במפגש בין המדורגת רביעית וואנג שיניו לבין המנצחת במשחק שבין אלנה-גבריאלה רוסה לרבקה מסארובה. עבור הטניסאית הבלתי מדורגת, מדובר בהזדמנות פז להמשיך את המומנטום ולהוכיח שהיא שייכת לצמרת הגבוהה של טניס הנשים.

