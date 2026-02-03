יום רביעי, 04.02.2026 שעה 09:05
ספורט אחר  >> טניס

שיאני הגרנד סלאם: ג'וקוביץ' וקורט בפסגה

נובאק ג'וקוביץ' ומרגרט קורט מובילים את רשימת הזוכים בטורנירי המייג'ור, מהדשא בווימבלדון ועד למלבורן פארק. כל המספרים וההיסטוריה.

ג'וקוביץ' ואלקראז מתחרים בגמר. (רויטרס)
ג'וקוביץ' ואלקראז מתחרים בגמר. (רויטרס)

בעולם הטניס המקצועני, ארבעה טורנירים עומדים מעל כולם ומגדירים את פסגת ההישגים של הענף: טורנירי הגרנד סלאם. אלו הם האירועים היוקרתיים ביותר בלוח השנה, המושכים אליהם את תשומת הלב העולמית ומעצבים את המורשת של השחקנים והשחקניות הגדולים ביותר בהיסטוריה. מהמשטחים הקשים באוסטרליה וארצות הברית, דרך החימר בפריז ועד לדשא המסורתי של לונדון, המרוץ אחר תארי המייג'ור הוא המדד האולטימטיבי לגדולה.

סבב הגרנד סלאם מורכב מארבע תחנות קבועות. התחנה הראשונה היא אליפות אוסטרליה הפתוחה, המתקיימת במלבורן פארק שבמלבורן. הטורניר החל את דרכו בשנת 1905 והפך לאחד האירועים האהובים על השחקנים והקהל. התחנה השנייה היא אליפות צרפת הפתוחה, המוכרת לכל חובב טניס כ"רולאן גארוס". הטורניר בפריז נוסד בשנת 1925 והוא נחשב למבחן הפיזי והמנטלי הקשה ביותר בשל משטח החימר הייחודי שלו.

נובאק ג'וקוביץ' בפעולה על המגרש. (רויטרס)נובאק ג'וקוביץ' בפעולה על המגרש. (רויטרס)

הטורניר הוותיק והמסורתי מכולם הוא ללא ספק ווימבלדון. הטורניר, שנוסד בשנת 1877, נערך במועדון ה"אול אינגלנד" בלונדון ושומר על יוקרה שאין שנייה לה בעולם הספורט. את עונת הגרנד סלאם נועלת אליפות ארצות הברית הפתוחה. הטורניר במתכונתו הנוכחית החל בשנת 1968 והוא מתקיים במרכז הטניס הלאומי על שם בילי ג'ין קינג בניו יורק, באווירה מחשמלת האופיינית לעיר שלא נרדמת לעולם.

בגזרת הגברים, נובאק ג'וקוביץ' ניצב כיום בראש הפירמידה. הטניסאי הסרבי מחזיק ב-24 תארי גרנד סלאם, מספר שהופך אותו לשיאן הזכיות מבין כל השחקנים הפעילים בסבב ובכלל. ג'וקוביץ' עקף בדרכו לצמרת אגדות ענק: רפאל נדאל הספרדי מדורג במקום השני עם 22 תארים, בעוד רוג'ר פדרר השוויצרי נמצא במקום השלישי עם 20 זכיות. את החמישייה הראשונה של הגברים משלימים פיט סאמפרס האמריקאי עם 14 תארים ורוי אמרסון האוסטרלי עם 12 זכיות.

גם בטניס הנשים המספרים מרשימים לא פחות, כאשר בראש הרשימה ניצבת מרגרט קורט עם 24 תארי גרנד סלאם בקריירה המפוארת שלה. קורט מחזיקה בשיא ההיסטורי, כשאחריה דולקת סרינה וויליאמס האמריקאית, שסיימה את דרכה המקצוענית עם 23 תארים. שטפי גראף הגרמנייה מדורגת במקום השלישי עם 22 זכיות במייג'ורס, והלן וילס מודי ניצבת במקום הרביעי עם 19 תארים.

את תמונת הטופ 5 של הנשים סוגרות שתי יריבות היסטוריות שחולקות את המקום החמישי: כריס אוורט ומרטינה נברטילובה, שכל אחת מהן זכתה ב-18 תוארי גרנד סלאם במהלך הקריירה. הרשימות הללו מדגישות את השליטה המוחלטת של שמות בודדים לאורך עשורים, שחקנים ושחקניות שהצליחו להתעלות ברגעים המכריעים ביותר על הבמות הגדולות ביותר של עולם הטניס. עבור האוהדים בישראל ובעולם, הנתונים הללו הם לא רק מספרים, אלא עדות למצוינות וליכולת אנושית יוצאת דופן על המגרש.

