"מקולל": נתניהו בירך את אבדיה ויצר גל הסתה

דני אבדיה לאורך כל העונה הדהים את כל ה-NBA, את כל מדינת ישראל, את כל ארה”ב ולבסוף הוא קצר את הפירות וקיבל זימון יוקרתי מאוד למשחק האולסטאר. זהו אירוע היסטורי עבורו ועבור ישראל, כאשר לעולם לא היה נציג מהארץ שקיבל את הכבוד העצום שלו, שקיבע עד כמה דני מהטובים בעולם כיום.

לא מעט בירכו, לא מעט התקשרו, לא מעט העלו פוסטים, ומי שבחר גם כן לברך הוא לא אחר מאשר בנימין נתניהו. ראש ממשלת ישראל רשם ברשתות החבריות: “דני, בכל פעם שאתה עולה על הפרקט, המדינה שלו זוהרת מגאווה. אתה לא רק כוכב עבורנו בישראל, אתה מגן הדוד שלנו”.

עם הפרסום הזה של נתניהו החל גל של ביקורות של אנשים אנטי ישראליים ברשתות החברתיות, כשלא מעט אש הופנה לאבדיה: “זה היח”צ הכי גרוע שדני היה יכול לקבל”, “הפכת את אבדיה כרגע לשחקן הכי שנוא”, כשחלק אף הקצינו והעלו תמונה של דני על מדים ורשמו: “שניכם גיבורי רצח עם. העולם סוף סוף ראה את הישות שלכם כפי שהיא באמת, מנודה”.

דני אבדיה (רויטרס)

בעמוד ספציפי בשם אולראס אנטיפה הלכו לכיוונים רעים גם כן: “דני אבדיה צריך לדעת שהתמיכה שניתן לו ממבצע רצח עם העיקרי תלווה אותו לאורך כל חייו - ותרדוף אחריו כמו צל". עוד רשמו: “עכשיו אבדיה מקולל, מי שמקבל ברכה מביבי הוא מקולל”.