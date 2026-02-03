יום שלישי, 03.02.2026 שעה 15:55
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5270-562848דטרויט פיסטונס
65%5313-572249בוסטון סלטיקס
63%5388-562849ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
57%5937-604851קליבלנד קאבלירס
56%5749-579450פילדלפיה 76'
52%5335-532746אורלנדו מג'יק
51%6080-599451שיקגו בולס
47%6048-597851אטלנטה הוקס
46%6156-617052מיאמי היט
46%5908-605152שארלוט הורנטס
40%5408-519747מילווקי באקס
29%5501-518948ברוקלין נטס
28%5982-556850אינדיאנה פייסרס
28%5695-527747וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5419-591350אוקלהומה ת'אנדר
69%5315-563048יוסטון רוקטס
68%5246-550547סן אנטוניו ספרס
67%5864-605851דנבר נאגטס
61%5422-559549פיניקס סאנס
58%6010-619852מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
53%5680-558049לוס אנג'לס לייקרס
48%5329-534848לוס אנג'לס קליפרס
44%5911-578650פורטלנד בלייזרס
43%5622-557949דאלאס מאבריקס
35%5793-563449ממפיס גריזליס
30%6349-595850יוטה ג'אז
26%6037-571250ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

"מקולל": נתניהו בירך את אבדיה ויצר גל הסתה

ראש הממשלה העלה פוסט פרגון לדני, מה שמיד גרם ללא מעט אנטי ישראליים להגיב: "היח"צ הכי גרוע", "עכשיו אבדיה שנוא". חלק אף העלו את הכוכב על מדים

|
בנימין נתניהו (רויטרס)
בנימין נתניהו (רויטרס)

דני אבדיה לאורך כל העונה הדהים את כל ה-NBA, את כל מדינת ישראל, את כל ארה”ב ולבסוף הוא קצר את הפירות וקיבל זימון יוקרתי מאוד למשחק האולסטאר. זהו אירוע היסטורי עבורו ועבור ישראל, כאשר לעולם לא היה נציג מהארץ שקיבל את הכבוד העצום שלו, שקיבע עד כמה דני מהטובים בעולם כיום.

לא מעט בירכו, לא מעט התקשרו, לא מעט העלו פוסטים, ומי שבחר גם כן לברך הוא לא אחר מאשר בנימין נתניהו. ראש ממשלת ישראל רשם ברשתות החבריות: “דני, בכל פעם שאתה עולה על הפרקט, המדינה שלו זוהרת מגאווה. אתה לא רק כוכב עבורנו בישראל, אתה מגן הדוד שלנו”.

עם הפרסום הזה של נתניהו החל גל של ביקורות של אנשים אנטי ישראליים ברשתות החברתיות, כשלא מעט אש הופנה לאבדיה: “זה היח”צ הכי גרוע שדני היה יכול לקבל”, “הפכת את אבדיה כרגע לשחקן הכי שנוא”, כשחלק אף הקצינו והעלו תמונה של דני על מדים ורשמו: “שניכם גיבורי רצח עם. העולם סוף סוף ראה את הישות שלכם כפי שהיא באמת, מנודה”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

בעמוד ספציפי בשם אולראס אנטיפה הלכו לכיוונים רעים גם כן: “דני אבדיה צריך לדעת שהתמיכה שניתן לו ממבצע רצח עם העיקרי תלווה אותו לאורך כל חייו - ותרדוף אחריו כמו צל". עוד רשמו: “עכשיו אבדיה מקולל, מי שמקבל ברכה מביבי הוא מקולל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
