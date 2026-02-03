יום רביעי, 04.02.2026 שעה 09:05
ספורט אחר  >> טניס

שחזור הגמר: פוטאפובה שוב ניצחה את ברונזטי

הטניסאית הרוסייה גברה על האיטלקייה בסיבוב הראשון, חודשים ספורים אחרי שגברה עליה בגמר ברומניה, וממשיכה להציג כושר מצוין על המגרש.

אמה רדוקאנו מגיבה במהלך המשחק. (רויטרס)
אמה רדוקאנו מגיבה במהלך המשחק. (רויטרס)

סבב ה-WTA ממשיך לספק דרמות וסיפורים מרתקים, והפעם המוקד הופנה למפגש מסקרן שכבר הפך לסוג של קלאסיקה מודרנית בטורנירים האחרונים. אנסטסיה פוטאפובה, אחת השחקניות המבטיחות והיציבות בסבב בתקופה האחרונה, רשמה ניצחון חשוב בסיבוב הראשון של הטורניר הנוכחי, כשהיא גוברת על לוצ'יה ברונזטי האיטלקייה בתום קרב עיקש.

המפגש הזה לא היה עוד משחק שגרתי בסיבוב המוקדם. מדובר בשחזור מדויק של גמר טורניר קלוז'-נאפוקה (טרנסילבניה אופן) שנערך מוקדם יותר השנה. אז, ברומניה, הייתה זו פוטאפובה שיצאה עם ידה על העליונה והניפה את הגביע לאחר ניצחון מרשים על ברונזטי. העובדה שהשתיים הוגרלו לשחק אחת מול השנייה כבר בסיבוב הראשון של הטורניר הנוכחי יצרה עניין רב בקרב חובבי הטניס והפרשנים, שתהו האם האיטלקייה תצליח לנקום על ההפסד הכואב בגמר.

אמה רדוקאנו משחקת במגרש. (רויטרס)אמה רדוקאנו משחקת במגרש. (רויטרס)

כבר מפתיחת המשחק ניתן היה לראות שההיכרות המוקדמת בין השתיים משחקת תפקיד מרכזי. פוטאפובה, המדורגת גבוה יותר בטבלה העולמית, ניסתה להכתיב את הקצב עם חבטות כף יד עוצמתיות מהקו האחורי, בעוד שברונזטי הציגה משחק הגנה משובח וניסתה להוציא את יריבתה משיווי משקל באמצעות שינויי קצב וחבטות "סלייס" נמוכות.

המשחק התאפיין במאבקים ארוכים מנקודת הבסיס, כאשר כל אחת מהשחקניות נאבקת על השליטה במגרש. פוטאפובה, שהפגינה חוסן מנטלי יוצא דופן, הצליחה לשמור על ריכוז ברגעי המפתח של המערכות. היכולת שלה להעלות את רמת המשחק דווקא בנקודות השבירה הייתה הגורם המכריע שהעניק לה את היתרון הדרוש כדי לסגור את הסיפור ולעבור לשלב הבא.

עבור ברונזטי, מדובר באכזבה נוספת מול יריבה שהופכת להיות "הכבשה השחורה" שלה העונה. למרות היכולת הטובה שהציגה האיטלקייה, היא לא הצליחה למצוא פתרונות לעוצמה המתפרצת של פוטאפובה ברגעים המכריעים. עם זאת, ברונזטי הוכיחה שוב שהיא שייכת לרמות הגבוהות ביותר של הטניס הנשי וכי היא מסוגלת להוות יריבה ראויה לכל שחקנית בטופ 50.

אמה רדוקאנו בפעולה על המגרש (רויטרס)אמה רדוקאנו בפעולה על המגרש (רויטרס)

מבחינת פוטאפובה, הניצחון הזה מהווה הצהרת כוונות. הרוסייה הצעירה מחפשת להמשיך את המומנטום החיובי משנת 2025 ולטפס מעלה בדירוג העולמי. היציבות שהיא מציגה, לצד היכולת לנצח משחקים צמודים מול שחקניות איכותיות, מסמנת אותה כאחת המועמדות להגיע רחוק גם בטורניר הנוכחי ואולי אף לאיים על תארים משמעותיים יותר בהמשך העונה, כולל בטורנירי הגראנד סלאם הקרובים.

חובבי הטניס בישראל, שעוקבים מקרוב אחרי התמורות בסבב הנשי, יודעים שכל ניצחון כזה בסיבוב הראשון עשוי לסלול את הדרך למפגשים מול השמות הגדולים ביותר בעולם, כמו איגה שביונטק או ארינה סבלנקה. פוטאפובה נראית מוכנה לאתגרים הללו, והניצחון על ברונזטי הוא רק עוד שלב בדרך למטרה. כעת, פניה של המנצחת לעבר הסיבוב השני, שם היא תקווה להמשיך ביכולת הטובה ולהוכיח שהזכייה ההיא בקלוז'-נאפוקה לא הייתה מקרית, אלא עדות לרמה הגבוהה שבה היא נמצאת כיום.

