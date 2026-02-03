יום שלישי, 03.02.2026 שעה 15:08
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5519-5223אינטר1
4717-3522מילאן2
4621-3323נאפולי3
4518-3923יובנטוס4
4314-2723רומא5
4116-3723קומו6
3620-3023אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3234-2623אודינזה9
3027-3222בולוניה10
2929-2723ססואולו11
2831-2823קליארי12
2640-2223טורינו13
2334-2723גנואה14
2331-2023קרמונזה15
2330-1523פארמה16
1830-1323לצ'ה17
1736-2523פיורנטינה18
1440-1923פיזה19
1441-1823ורונה20

היחס ב-Winner לסנסציה של כפר קאסם בגביע

לפי המומחים, הפסד מפתיע של מכבי חיפה ברבע הגמר שווה יחס של פי 13. ניצחון ירוק מקבל יחס של פי 1.10. וגם: הפועל תל אביב, מכבי תל אביב ומילאן

|
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

יום שלישי הגיע, והוא בא בדיוק בזמן עם שורה של משחקים גדולים בכדורגל ובכדורסל. על הדשא, מכבי חיפה תארח את מ.ס כפר קאסם במסגרת רבע גמר גביע המדינה, כשבאיטליה מילאן יוצאת למשחק חוץ נגד בולוניה. על הפרקט, הפועל תל אביב מתארחת אצל הכוכב האדום ומכבי תל אביב תשחק מול פרטיזן.

לשליחת טופס Winner לחצו כאן

מכבי חיפה – מ.ס כפר קאסם

הירוקים יארחו לראשונה במפעל בסמי עופר, ועם פערי הליגות הם פייבוריטים ברורים לפי המנחשים עם יחס של 1.10. סנסציה של האורחת מהליגה הלאומית מקבלת יחס של לא פחות מ-13.00. תיקו בסיום 90 הדקות מקבל יחס של פי 8.00.

הכוכב האדום – הפועל תל אביב

אחרי שני הפסדים במפעל, האדומים רוצים להתאושש ביורוליג ולשוב להתחרות על פסגת הטבלה, אותה איבדו. דימיטריס איטודיס וחניכיו מגיעים כאנדרדוגים להתמודדות, כשניצחון סרבי ביותר מ-4 נקודות יזכה את המנחשים ביחס של פי 1.85. הפסד של הפועל עד 4 נקודות או ניצחון יכניס לכיסי הזוכים יחס של פי 1.75. 

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב – פרטיזן בלגרד

לעומת היריבה העירונית, הצהובים באים כפייבוריטים מובהקים, כשניצחון שלהם במעל ל-8 נקודות ישלשל לכיסי המנחשים יחס של פי 1.75. ניצחון בפחות מ-8 נקודות או הפסד מפתיע מקבלים יחס של פי 1.85.

שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

בולוניה – מילאן

חוזרים לכר הדשא וטסים לארץ המגף, שם הרוסובלו שניצחו את מכבי תל אביב בחמישי ירצו לרשום ניצחון שני רצוף וזוכים ליחס של פי 2.85. אם הרוסונרי יצליחו להשיג שלוש נקודות בחוץ, המנחשים יקבלו לכיסם יחס של פי 2.35. חלוקת נקודות בין הקבוצות מקבלת יחס של פי 3.00.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */