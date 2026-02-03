יום שלישי, 03.02.2026 שעה 13:54
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

מפגש ענק: מכבי ת"א נגד הפועל ירושלים בגביע

הכדורים זימנו את שחזור הגמר משלוש השנים האחרונות כשקטש יפגוש את אלון, הפעם בארבע האחרונות. העמק נגד הרצליה. וגם: התוצאות בחצי הגמר בנשים

|
תמיר בלאט חולף על רועי הובר (רדאד ג'בארה)
נקבעו ארבע העולות לחצי גמר גביע המדינה בכדורסל ואלו הן בני הרצליה, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים והפועל העמק. ההגרלה כדי לקבוע מי תשחק מול מי היום (שלישי) בחולון והכדורים זימנו שני מפגשים מסקרנים, כולל שחזור הגמר משלוש השנים האחרונות.

המפגש הכי גדול שהיה יכול לצאת בחצי הגמר יצא, כאשר מכבי תל אביב תשחק נגד הפועל ירושלים. כזכור, שתי הקבוצות נפגשו בשלושת הגמרים האחרונים של המפעל, ובנוסף גם שיחקו בגמר של ליגה אשתקד, גמר שנעצר במצב של 1:1 בעקבות המלחמה עם איראן.

המשחק השני יפגיש בין הפועל העמק לבין בני הרצליה, זאת אחרי שהצפוניים גברו על חולון והקבוצה מהשרון על הפועל באר שבע/דימונה. המפגשים יתקיימו בהיכל מנורה והקהל יחולק חצי חצי, אבל את תקן המארחות קיבלו מכבי תל אביב ובני הרצליה.

עודד קטש ויונתן אלון (חגי מיכאלי)עודד קטש ויונתן אלון (חגי מיכאלי)

בכל מקרה, המפגשים ישוחקו בהיכל מנורה מבטחים, אבל את תקן המאחרות קיבלו מכבי תל אביב והפועל העמק. חצאי הגמר ישוחקו ב-15 וב-16 בפברואר, כשנותר רק לשבץ כל משחק ליום שלו, והגמר הגדול ישוחק גם כן ביד אליהו ב-19 בפברואר.

תוצאות הגרלת חצי הגמר בנשים

בנוסף לגברים, גם בנשים הגרלת חצי הגמר התקיימה ונקבעו שני המפגשים. המפגש הראשון שהוגרל הוא בין מכבי עירוני רמת גן ששחק נגד אליצור רמלה. המשחק השני בחצי הגמר הזה יהיה בין הפועל ירושלים לבין מכבי חיפה. המשחקים יתקיימו בבית מכבי בראשון לציון ב-22 בפברואר, משחק הגמר יהיה שלושה ימים לאחר מכן, ב-25 בפברואר.

