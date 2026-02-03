"הגביע הוא מפעל שזורם בדם של בני יהודה"

דריכות גדולה בבני יהודה לקראת משחק הגביע מחר (רביעי, 19:00) מול בית"ר ירושלים באצטדיון טדי. הקבוצה של אלי לוי תצא כבר מחר בבוקר למלון בירושלים לקראת המשחק, כאשר כזכור, גם התקרית בין אוהדי בית"ר לבני יהודה שנחשפה ב-ONE תלווה את המפגש.

הזהובים, שיגיעו מלווים בכמעט 3,000 אוהדים שרכשו את הכרטיסים תוך קרוב ליממה, יקבלו בחזרה לסגל את ארד בר ומאור קנדיל, אשר ריצו עונש הרחקה בגין צבירת כרטיסים צהובים כשגם דני עאמר, שסבל מרגישות בברך, שב לסגל הקבוצה.

בגזרת הרכש בחלון העברות, החלוץ רווה אסייג עבר בבקרה התקציבית וירשום הופעת בכורה בסגל, כשגם תומר ליטבינוב ואדר רטנר עשויים לשחק. הזהובים מגיעים בכושר מצוין, עם שני ניצחונות רצופים בליגה ושיפור משחק ההגנה, כאשר תמיר ברמן ונהוראי אוזנה הצעיר, שזוכה לעניין מלא מעט מועדונים, חברו למתן לוי והצליחו לייצב את החלק האחורי.

נהוראי אוזנה. מושך עניין מלא מעט מועדונים (אופיר מגדל)

הכתומים זוכרים היטב את הביקורים הקודמים באצטדיון טדי בגביע המדינה: אז זה היה בעונת 2016/17, בו ניצחו וזכו בגביע. אביחי וודג׳ה וקפטן הקבוצה סתיו ישראלי יהיו מחוץ לסגל עקב פציעות.

בנושא אחר, נועם גיסין ששיחק בבני יהודה בשנתיים החולפות ופתח את העונה הנוכחית במדי הפועל פתח תקווה, שב למדים הכתומים כפי שנחשף ב-ONE כשחתם רשמית בקבוצה.

גיסין אמר לאחר החתימה: ״אני שמח ונרגש לחזור לבני יהודה, מועדון שהוא בית עבורי. אני מודה לאלי לוי על האמון ומגיע רעב, מחויב ומוכן לתת את כולי בשביל הקבוצה והקהל הכתום״.

“מגיעים לטדי בשביל לעשות הכל ולכוון לגביע החמישי”

"אנחנו מגיעים לטדי בשביל לעשות את הכל ולכוון לגביע החמישי", אמר המאמן אלי לוי לקראת ההתמודדות. "הגביע הוא מפעל שזורם בדם של מועדון בני יהודה. זה מועדון עם מסורת מפוארת בגביע המדינה, עם ארבע זכיות, ולא סתם אנחנו מגיעים לטדי.

“ההכנות הן מקצועיות ומדויקות, כמו לכל משחק. נכון שזה רבע גמר הגביע, אבל אנחנו מתכוננים ספציפית למשחק הזה. ברמה הטקטית, המנטלית ובכל ההיבטים שאנחנו רגילים אליהם גם במסגרת הליגה. בית״ר ירושלים היא קבוצה פנטסטית, עם מאמן מצוין, קבוצה שנמצאת בצמרת הכדורגל הישראלי. ברור שזה אתגר גדול, אבל את מה שאנחנו מכינים ומתכננים נצטרך להראות על הדשא", הוסיף.

שחקני בני יהודה (אופיר מגדל)

הקבוצה והקהל: "התחושות כיפיות ומרגשות. אנחנו בתקופה טובה כקבוצה ולבוא לטדי במעמד כזה זה מיוחד. הקהל שלנו צמא למשחקים בפרופיל הזה, והדחיפה שהוא נותן לקבוצה גם בליגה היא יוצאת דופן. זה מסוג המשחקים שאנחנו רוצים להחזיר להם בגדול. זה מרגש אותי ברמה האישית, בני יהודה זה לא עוד מקום בשבילי. הקהל הזה גורם להתרגשות גדולה, גם לי וגם לשחקנים".

“יש סמל על החולצה שזכה ארבע פעמים בגביע”

המגן רז נחמיאס הוסיף: "משחק גביע זה משהו אחר, יש בו התרגשות מיוחדת. אנחנו מגיעים הכי מוכנים שאפשר וניתן הכול על המגרש למען האוהדים ולמען הסמל. מגיל קטן אני חולם על משחקים כאלה, מול קהל גדול, בלחץ ובאצטדיון מלא. הגענו מוכנים אחרי שני משחקי ליגה חשובים שניצחנו, ועכשיו כל הראש כבר במשחק הקרוב. אנחנו עובדים קשה, ואלי לוי מכין אותנו לכל משחק בצורה הכי טובה שאפשר. אנחנו מכירים את החוזקות והחולשות של היריבה ונעשה הכול כדי לנצח".

רז נחמיאס (שחר גרוס)

היריבה והקהל: "זו קבוצה חזקה, מהמובילות בכדורגל הישראלי, עם קצב ואינטנסיביות גבוהים, אבל אנחנו מתכוננים אליה בצורה הטובה ביותר. זה ממש לא מובן מאליו שהקהל מגיע בהמוניו, ובתוך זמן קצר הכרטיסים אזלו. הם נותנים לנו תחושת בית גם במשחקי חוץ וגם בבית. אנחנו מחויבים להם מאוד, ניתן הכול עבורם ונעשה הכול כדי לשמח אותם בסיום. יש סמל על החולצה שזכה ארבע פעמים בגביע, ואנחנו נעשה הכול כדי לעבור שלב ולהגיע לחצי הגמר".