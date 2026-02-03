יום רביעי, 04.02.2026 שעה 09:05
ספורט אחר  >> טניס

למרות ההפסד בגמר: שיאי העתק של ג'וקוביץ'

למרות ההפסד לאלקראס בגמר אוסטרליה, הסרבי הפך לראשון עם 100 ניצחונות ב-3 גרנד סלאמים ושבר שיאי הופעות ברבע ובחצי הגמר.

נובאק ג'וקוביץ' בפעולה בגמר. (רויטרס)
נובאק ג'וקוביץ' בפעולה בגמר. (רויטרס)

נובאק ג'וקוביץ' אולי לא הצליח להניף את תואר הגרנד סלאם ה-25 שלו בקריירה באליפות אוסטרליה הפתוחה האחרונה, לאחר שנכנע בגמר לקרלוס אלקראס בארבע מערכות, אך המסע שלו במלבורן ייזכר כאחד המרשימים ביותר מבחינה סטטיסטית בהיסטוריה של הענף. "נולה" המשיך לשכתב את ספרי ההיסטוריה והוכיח שגם בגיל 38, הוא עדיין רמה מעל כולם בכל הנוגע לעקביות ועליונות על המגרש.

ההישג הבולט ביותר של הסרבי הגיע כבר בסיבוב הראשון. עם הניצחון על פדרו מרטינס, ג'וקוביץ' הפך לשחקן הטניס הראשון בהיסטוריה (גברים ונשים כאחד) שרושם לפחות 100 ניצחונות בשלושה טורנירי גרנד סלאם שונים. הוא מחזיק ב-101 ניצחונות ברולאן גארוס וב-102 בווימבלדון, וכעת הגיע לציון הדרך היוקרתי גם במלבורן. עם 95 ניצחונות באליפות ארה"ב, הוא עשוי להשלים "סלאם של מאה" בכל ארבעת הטורנירים הגדולים כבר השנה.

נובאק ג'וקוביץ' נאבק על הניצחון (רויטרס)נובאק ג'וקוביץ' נאבק על הניצחון (רויטרס)

בנוסף, במהלך הטורניר הפך ג'וקוביץ' לטניסאי הראשון אי פעם שמגיע ל-400 ניצחונות בטורנירי גרנד סלאם בקריירה, כשהוא משאיר הרחק מאחור אגדות כמו רוג'ר פדרר (369 ניצחונות) וסרינה וויליאמס (367). העקביות שלו פשוט בלתי נתפסת: מדובר בניצחון ה-76 ברציפות שלו בסיבוב הראשון של טורניר גדול, רצף שנמשך כבר 20 שנה ללא הפסד בפתיחה.

גם בגזרת הדירוגים והשלבים המתקדמים, הסרבי המשיך לנפץ שיאים. הוא רשם את הופעתו ה-70 בשמינית גמר גרנד סלאם (שיא גברים חדש), והעפיל לרבע הגמר ה-16 שלו במלבורן, ובכך עקף את פדרר שהחזיק בשיא הקודם. אם זה לא מספיק, הוא גם שמר על מאזן מושלם של 32 ניצחונות מול שחקני מוקדמות בטורנירים גדולים.

אחד מרגעי השיא של הטורניר היה הניצחון ההירואי של ג'וקוביץ' בחצי הגמר מול יאניק סינר. בחמש מערכות מפרכות, הצליח נובאק לקטוע לאיטלקי רצף מדהים של 19 ניצחונות באוסטרליה ו-37 ניצחונות בגרנד סלאמים מול שחקנים שאינם אלקראס. הניצחון הזה הבטיח שג'וקוביץ' יישאר הטניסאי היחיד בעידן הפתוח שזכה באליפות אוסטרליה שלוש פעמים ברציפות (הישג שקבע פעמיים בקריירה), שכן סינר קיווה להשלים "תרי-פיט" משלו השנה.

נובאק ג'וקוביץ' בפעולה בגמר. (רויטרס)נובאק ג'וקוביץ' בפעולה בגמר. (רויטרס)

בגיל 38, ג'וקוביץ' הפך לשחקן המבוגר ביותר שמגיע לגמר במלבורן בעידן הפתוח, והמבוגר ביותר בגמר גרנד סלאם כלשהו מאז קן רוזוול ב-1974. זה היה הגמר ה-11 שלו באוסטרליה וה-38 שלו בטורנירי גרנד סלאם בסך הכל – נתון מדהים המראה כי הוא העפיל לגמר כמעט בחצי מכל טורנירי הגרנד סלאם בהם השתתף אי פעם (81).

למרות שהגביע הלך הפעם לכישרון הצעיר מספרד, ג'וקוביץ' הוכיח שוב מדוע רבים מחשיבים אותו לגדול מכולם. עם רשימת שיאים שרק הולכת ומתארכת, נראה שהסרבי עוד לא אמר את המילה האחרונה בקרב על התואר ה-25.

