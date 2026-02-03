יום שלישי, 03.02.2026 שעה 15:06
5317-4624ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4626-3524אסטון וילה3
4136-4424מנצ'סטר יונייטד4
4027-4224צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3632-3624ברנטפורד7
3626-2724סנדרלנד8
3435-3424פולהאם9
3427-2624אברטון10
3333-3324ניוקאסל11
3343-4024בורנמות'12
3132-3424ברייטון13
2933-3524טוטנהאם14
2929-2524קריסטל פאלאס15
2642-3124לידס16
2635-2424נוטינגהאם פורסט17
2048-2924ווסטהאם18
1547-2524ברנלי19
845-1524וולבס20

קראגר הודה: טעיתי לגבי קאסמירו, שחקן אחר

במאי 2024 הפרשן ואקס ליברפול אמר על הקשר: "תעזוב את הכדורגל לפני שהכדורגל עוזב אותך", וכעת הודה: "הוא בהחלט יכול להחזיר לי ולדרוש שאתפטר"

|
קאסמירו (IMAGO)
קאסמירו (IMAGO)

ג’יימי קראגר, אגדת ליברפול ופרשן סקיי ספורטס, נחשב מאז הגעתו של קאסמירו למנצ’סטר יונייטד לאחד המבקרים החריפים ביותר של הקשר הברזילאי. כמעט בכל הופעה טלוויזיונית שלו הצביע קראגר על מה שלטענתו היו יכולות חלשות וירידה חדה ביכולת של שחקן העבר של ריאל מדריד.

באחת האמירות המפורסמות שלו הפרשן אמר בעבר: “אמרו לי פעם – תעזוב את הכדורגל, לפני שהכדורגל עוזב אותך. הכדורגל עזב את קאסמירו”. אלא שבסוף השבוע האחרון חל שינוי מפתיע בעמדתו של הפרשן האנגלי, במהלך שידור המשחק בין מנצ’סטר יונייטד לפולהאם.

קראגר, שאמר רק במאי 2024 כי “הכדורגל נטש את קאסמירו”, חזר בו מהאמירה והודה: “עכשיו אפשר להגיד שהכדורגל לא נטש אותו”. לדבריו, “אם מסתכלים על מה שהוא מספק העונה בפרמייר ליג, ולא רק מול פולהאם בבית, צריך לזכור גם את מה שעשה בשבוע שעבר נגד ארסנל בחוץ ומול מנצ’סטר סיטי בבית”.

גג'יימי קראגר (רויטרס)

קראגר אף הוסיף כי לקאסמירו יש כל סיבה לשמור לו טינה על הדברים שאמר בעבר: “קאסמירו לגמרי יכול להחזיר לי ולומר: ‘תעזוב את הפרשנות לפני שהיא תעזוב אותך’. הוא בהחלט יכול להחזיר לי אחת כזו. צריך לתת לו קרדיט, הוא נראה כמו שחקן אחר לגמרי”, סיכם הפרשן בשידור של סקיי ספורטס.

