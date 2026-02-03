יום שלישי, 03.02.2026 שעה 13:54
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

הפועל תל אביב פתחה במגעים עם גרשון יאבוסלה

הצרפתי לא משחק הרבה בניו יורק, האדומים כבר החלו לגשש האם הוא מוכן לשוב לאירופה במטרה שיחזק את הסגל כבר העונה. ביוון טוענים שגם פאו בעניינים

|
גרשון יאבוסלה (רויטרס)
גרשון יאבוסלה (רויטרס)

הפועל תל אביב נמצאת בשיאו של משבר לא קטן, כאשר עם שני הפסדים ביורוליג לא הספיקו, היא גם הפסידה להפועל ירושלים בגביע המדינה, סיימה את דרכה ובמפעל הבכיר באירופה גם איבדה את הפסגה. האדומים צריכים להגיע פלייאוף וזו המטרה, ובהנהלה לא יהססו להביא רכש כדי לעשות זאת.

מי שכבר בקיץ עניין מאוד את הצוות המקצועי של מוליכת היורוקאפ הוא גרשון יאבוסלה, אך בסופו של דבר הצרפתי בלט במדי פילדלפיה והעדיף להמשיך לנסות את מזלו ב-NBA. הפורוורד עבר לניו יורק, ומאז הוא לא ממש מרבה לשחק כך שהאפשרות שהוא יחזור לאירופה גוברת.

ולכן, הפועל תל אביב עדיין רוצה אותו ואף החלה במגעים מול הנציגים שלו על מנת להבין מה הסיכוי שאכן הוא יחזור, כאשר אם יבינו שזה ריאלי היא תציע לו חוזה גבוה על מנת להחתימו כבר באופן מיידי. בנוסף להפועל ת”א, גם פנאתינייקוס צפויה לתת פייט כדי לזכות בשירותיו של יאבוסלה, כך מדווחים ביוון.

גרשון יאבוסלה (רויטרס)גרשון יאבוסלה (רויטרס)

אם יגיע, יאבוסלה יוכל לשחק רק ביורוליג

הצרפתי כן שותף ב-41 משחקים העונה, אבל רק ב-8.6 דקות בממוצע. מעבר לכך, במועדון אפילו לא פוסלים להביא שחקן חזק לקו האחורי אחרי הפציעה של טיילר אניס, אך בהתאם לשוק צריך למצוא שחקן ששוחרר מהיורוליג בתאריך מסוים או להחתים שחקן שלא מהמפעל הבכיר באירופה. 

גם מבחינת יאבוסלה וגם גארד אם יגיע, בכל מקרה כל שחקן שיחתום לא יהיה רשאי לשחק בליגת ווינר סל ויוכל לשחק רק ביורוליג. הפועל תל אביב כבר ביצעה את עשרת הרישומים שלה למסגרת המקומית, וביורוליג היא יכולה להחתים שחקנים עד ל-24 בפרובאר, בעוד כשלושה שבועות.

