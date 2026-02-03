הפועל תל אביב פתחה במגעים עם גרשון יאבוסלה

הפועל תל אביב נמצאת בשיאו של משבר לא קטן, כאשר עם שני הפסדים ביורוליג לא הספיקו, היא גם הפסידה להפועל ירושלים בגביע המדינה, סיימה את דרכה ובמפעל הבכיר באירופה גם איבדה את הפסגה. האדומים צריכים להגיע פלייאוף וזו המטרה, ובהנהלה לא יהססו להביא רכש כדי לעשות זאת.

מי שכבר בקיץ עניין מאוד את הצוות המקצועי של מוליכת היורוקאפ הוא גרשון יאבוסלה, אך בסופו של דבר הצרפתי בלט במדי פילדלפיה והעדיף להמשיך לנסות את מזלו ב-NBA. הפורוורד עבר לניו יורק, ומאז הוא לא ממש מרבה לשחק כך שהאפשרות שהוא יחזור לאירופה גוברת.

ולכן, הפועל תל אביב עדיין רוצה אותו ואף החלה במגעים מול הנציגים שלו על מנת להבין מה הסיכוי שאכן הוא יחזור, כאשר אם יבינו שזה ריאלי היא תציע לו חוזה גבוה על מנת להחתימו כבר באופן מיידי. בנוסף להפועל ת”א, גם פנאתינייקוס צפויה לתת פייט כדי לזכות בשירותיו של יאבוסלה, כך מדווחים ביוון.

גרשון יאבוסלה (רויטרס)

אם יגיע, יאבוסלה יוכל לשחק רק ביורוליג

הצרפתי כן שותף ב-41 משחקים העונה, אבל רק ב-8.6 דקות בממוצע. מעבר לכך, במועדון אפילו לא פוסלים להביא שחקן חזק לקו האחורי אחרי הפציעה של טיילר אניס, אך בהתאם לשוק צריך למצוא שחקן ששוחרר מהיורוליג בתאריך מסוים או להחתים שחקן שלא מהמפעל הבכיר באירופה.

גם מבחינת יאבוסלה וגם גארד אם יגיע, בכל מקרה כל שחקן שיחתום לא יהיה רשאי לשחק בליגת ווינר סל ויוכל לשחק רק ביורוליג. הפועל תל אביב כבר ביצעה את עשרת הרישומים שלה למסגרת המקומית, וביורוליג היא יכולה להחתים שחקנים עד ל-24 בפרובאר, בעוד כשלושה שבועות.