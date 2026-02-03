יום שלישי, 03.02.2026 שעה 15:05
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"ב"ש כיבדה, הכל היה באישור וידיעת יואב כץ"

אוהד הדרומיים, הדר גולדמן, דיבר ב"שיחת היום" על סאגת איסט והפועל חיפה: "מדובר באנשי עסקים". וגם: מכבי ת"א ("עדיין במרוץ"), עמדת השוער וריינה

|
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

ימים קצת סוערים עוברים על הפועל באר שבע גם מקצועית וגם בחוץ. בין אם זה ג’בון איסט והסאגה הזו, חילופים השוערים, החזרה למקום הראשון בפן החיובי וכמובן גם הפנים לרבע גמר גביע המדינה מחר (רביעי) נגד מכבי בני ריינה. אוהדי הקבוצה, הדר גולדמן, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה גם חושב שמכבי ת”א יכולה לחזור למאבק האליפות?
”בוודאי, האליפות לא הוכרעה, יש 3-4 מועדונים שמתמודדים על זה. מכבי בסך הכל רחוקה 9 נק’ וזו קבוצה מצוינת עם סגל מצוין”.

איך אתה רואה את הסיפור של איסט?
”ביררתי את הסיפור. הסוכן של איסט פנה לאלונה, הציע אותו למכירה. אלונה פנתה לצוות המקצועי של הקבוצה, שבחן ושקל את זה ואמר שהוא רוצה. אלונה אמרה לסוכן בוא ניכנס למו”מ. במקביל, הודיעה להנהלת הפועל חיפה שהיא במו”מ עם השחקן. המועדון חתם עם איסט לשנתיים, ואז קיבל הודעה מהנהלת הפועל חיפה, שהם מנהלים עם עוד רוכש או שניים פוטנציאליים של איסט. ואז, ב”ש הוציאה לתקשורת ש’איסט הוא שלנו’, זה הכל”.

גג'בון איסט (עמרי שטיין)

העניין עם התמונה לא היה מכבד.
”המועדון כיבד את הפועל חיפה לחלוטין. הכל היה באישור ובידיעתו המלאה של יואב כץ”.

אם היית עדיין פרסומאי, מה הסלוגן שהיית נותן לסיפור של איסט?
”ניהול תאגידי תקין, נקי, ישר, אבל יחד עם זאת, כשצריך לחתוך ולסגור את העסקה, צריך לסגור את זה. מה רצית, שזה ייפתח לדיון בשוק ‘מי רוצה’? מדובר גם באנשי עסקים בסוף”.

אם תבוא קבוצה מליגת העל והייתה עושה את זה לקאנגווה, מודיעה לבאר שבע שהיא במו”מ איתו על סיום החוזה, מחתימה אותו לעונה הבאה ומצלמת אותו במדים שלה. איך היית מרגיש בתור אוהד הפועל באר שבע?
”ספורט הוא מקצוע תחרותי. יש מנצח, מקום שני, יורדת וכו’. הקרב הוא גם על הזרים הטובים והישראלים הטובים שמשחקים כעת בליגה. יש פה תחרות. במבחן התוצאה, איסט לא שיחק, הפועל חיפה הבקיעה שני שערים בטדי”.

מי צריך לעמוד לדעתך בשער של הפועל באר שבע?
”יש לקבוצה שני שערים טובים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */