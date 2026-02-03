יום שלישי, 03.02.2026 שעה 13:38
 ליגה א צפון 
4113-3518מכבי אחי נצרת1
3720-3918מ.ס. טירה2
3317-2718מכבי נווה שאנן3
3115-2618מכבי אתא ביאליק4
3119-2818הפועל כרמיאל5
2725-2918הפועל ב.א.גרבייה6
2726-2418בני מוסמוס7
2323-2218הפועל בית שאן8
2218-1918הפועל מגדל-העמק9
2233-2318עירוני נשר10
2124-1918צעירי אום אל פאחם11
1730-2518הפועל עראבה12
1531-2018הפועל טירת הכרמל13
1541-2218צעירי טמרה14
1333-1318מכבי נוג'ידאת15
531-2418הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4815-4618מכבי קרית גת1
3123-2318מ.ס. דימונה2
3018-2718מ.כ. צעירי טירה3
2922-3418מכבי יבנה4
2723-3118מ.כ. ירושלים5
2726-2418מכבי קרית מלאכי6
2730-2618בית"ר יבנה7
2628-3318מכבי עירוני אשדוד8
2523-2418מ.כ. כפ"ס9
2324-2118שמשון תל אביב10
2029-2018הפועל הרצליה11
1930-3018מ.כ. חולון ירמיהו 12
1918-1518הפועל אזור13
1831-1518הפועל מרמורק14
1736-1818הפועל ניר רמה"ש15
1429-2218בית"ר נורדיה ירושלים16

בגלל חוב: נאסר על רמה"ש לרשום שחקני רכש

מכתב רשמי מפיפ"א הגיע לידי ההתאחדות לכדורגל בעניינה של הקבוצה, לה חוב לשחקן עבר שלה, עבאס סמארי. לא יכולה לבצע רישומים מנערים ג' ועד בוגרים

|
הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)
הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)

הפועל ניר רמת השרון קיבלה לידיה מכתב מפיפ"א בו מצוין כי המועדון טרם עמד בהתחייבויותיו הכספיים כלפי שחקן העבר שלה, עבאס סמארי, המשחק כיום בהפועל כפר שלם מהליגה הלאומית. בעונה החולפת, עונת המשחקים 2024/25, היה עבאס שחקנה של הפועל ניר רמת השרון, במדיה רשם שבע הופעות, מאז ספטמבר 2024 ועד מרץ 2025.

לאור ההחלטה בתיק 21440-FPSD, צוין כי פיפ"א הטילה על הפועל ניר רמת השרון איסור רישום שחקנים חדשים, הן ברמה הבינלאומית והן ברמה הארצית, כשכאן בישראל יהיה אסור עליה לרשום שחקנים חדשים מגיל נערים ג' (שנתון 2011) ועד בוגרים, עד אשר הסוגיה תגיע לסיומה מול הפורטל המשמעתי של פיפ"א.

האיסור לרשום שחקנים, מנערים ג' ועד בוגרים, כולל, יישאר בתוקף עד אשר הפועל ניר רמת השרון תסדיר את מלוא החוב (שלא צוין גובהו במכתב) לשחקן העבר שלה, עבאס סמארי, וזאת לתקופה מרבית של עד שלושה חלונות רישום מלאים ורצופים. בנוסף, לבקשת פיפ"א, על ההתאחדות לכדורגל, המסונפת לה, ליישם לאלתר איסור הרישום להפועל ניר רמת השרון.

עבאס סמארי חוגג במדי רמת השרון (ראובן שוורץ)עבאס סמארי חוגג במדי רמת השרון (ראובן שוורץ)

פרדי צרפתי, מנכ"ל הפועל ניר רמת השרון, ציין בפני ONE: "אני, בדיוק כמוך, קיבלתי את המכתב הזה עכשיו. אנחנו לומדים את הסוגיה הזו ומטפלים בזה יחד עם עורך הדין שלנו, כפי שאנחנו מטפלים בעוד דברים אחרים ומורכבים. בסופו של יום, כל המכשולים שבדרך ייפתרו. נכון להיום, אני כמנכ״ל המועדון, ובעלי הקבוצה, עושים לילות כימים להבראת המועדון. חשוב לציין כי נושא זה, כפי שציינת, שייך לבעלים הקודמים".

יואב גרוס, מבעלי הפועל ניר רמת השרון, הוסיף ל-ONE: "אנחנו קיבלנו את זה לפני כחצי שעה, אנחנו בוחנים את זה. זה כנראה משהו שקשור בבעלות הקודמת. הנושא בבדיקה".

