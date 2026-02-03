בגלל חוב: נאסר על רמה"ש לרשום שחקני רכש

הפועל ניר רמת השרון קיבלה לידיה מכתב מפיפ"א בו מצוין כי המועדון טרם עמד בהתחייבויותיו הכספיים כלפי שחקן העבר שלה, עבאס סמארי, המשחק כיום בהפועל כפר שלם מהליגה הלאומית. בעונה החולפת, עונת המשחקים 2024/25, היה עבאס שחקנה של הפועל ניר רמת השרון, במדיה רשם שבע הופעות, מאז ספטמבר 2024 ועד מרץ 2025.

לאור ההחלטה בתיק 21440-FPSD, צוין כי פיפ"א הטילה על הפועל ניר רמת השרון איסור רישום שחקנים חדשים, הן ברמה הבינלאומית והן ברמה הארצית, כשכאן בישראל יהיה אסור עליה לרשום שחקנים חדשים מגיל נערים ג' (שנתון 2011) ועד בוגרים, עד אשר הסוגיה תגיע לסיומה מול הפורטל המשמעתי של פיפ"א.

האיסור לרשום שחקנים, מנערים ג' ועד בוגרים, כולל, יישאר בתוקף עד אשר הפועל ניר רמת השרון תסדיר את מלוא החוב (שלא צוין גובהו במכתב) לשחקן העבר שלה, עבאס סמארי, וזאת לתקופה מרבית של עד שלושה חלונות רישום מלאים ורצופים. בנוסף, לבקשת פיפ"א, על ההתאחדות לכדורגל, המסונפת לה, ליישם לאלתר איסור הרישום להפועל ניר רמת השרון.

עבאס סמארי חוגג במדי רמת השרון (ראובן שוורץ)

פרדי צרפתי, מנכ"ל הפועל ניר רמת השרון, ציין בפני ONE: "אני, בדיוק כמוך, קיבלתי את המכתב הזה עכשיו. אנחנו לומדים את הסוגיה הזו ומטפלים בזה יחד עם עורך הדין שלנו, כפי שאנחנו מטפלים בעוד דברים אחרים ומורכבים. בסופו של יום, כל המכשולים שבדרך ייפתרו. נכון להיום, אני כמנכ״ל המועדון, ובעלי הקבוצה, עושים לילות כימים להבראת המועדון. חשוב לציין כי נושא זה, כפי שציינת, שייך לבעלים הקודמים".

יואב גרוס, מבעלי הפועל ניר רמת השרון, הוסיף ל-ONE: "אנחנו קיבלנו את זה לפני כחצי שעה, אנחנו בוחנים את זה. זה כנראה משהו שקשור בבעלות הקודמת. הנושא בבדיקה".