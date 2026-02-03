פיפ"א מציגה: 300$ למשחק במונדיאל - על חניה

הביקורת סביב מונדיאל 2026 רק הולכת ומחריפה. אחרי מחירי הכרטיסים הגבוהים שעוררו זעם בקרב אוהדים בארצות הברית וברחבי העולם, כעת מתברר כי גם חניה למשחקים הפכה למוצר יוקרה, ובמקרים מסוימים, יקרה יותר מהכרטיס עצמו.

על פי דיווח ב’את’לטיק’, פיפ”א החלה למכור חניות למשחקי גביע העולם באצטדיון SoFi שבלוס אנג’לס במחירים שנעים בין 250 ל-300 דולר למשחק ולמקום חניה אחד. ולא רק זה, החניות הללו, המופיעות באתר הרשמי של מונדיאל 2026, ממוקמות במרחק של 1.6 ק"מ מהאצטדיון.

SoFi צפוי לארח שמונה משחקים בטורניר, כולל משחק הפתיחה של נבחרת ארצות הברית ורבע הגמר - משחקים עבורם נדרש תשלום של 300 דולר עבור חניה אחת. בפיפ”א ניסו להצדיק את המחירים הגבוהים ומסרו ל’את’לטיק’: "מחירי החניה נקבעים בהתאם לתנאי השוק המקומיים ובהשוואה לאירועים גדולים שנערכו בעבר בכל עיר מארחת”.

אלא שהנתונים מהשטח מציגים תמונה שונה לחלוטין. אצטדיון SoFi, ביתן של לוס אנג’לס ראמס ולוס אנג’לס צ’ארג’רס מה-NFL, ממוקם בסמוך לאינטואיט דום, האולם החדש של לוס אנג’לס קליפרס מה-NBA, בו גם ייערך האולסטאר. בעוד שבמונדיאל נדרש תשלום של 300 דולר לחניה במוסך סמוך לאינטואיט דום, חניה למשחק ליגה רגיל של הקליפרס עולה 56.5 דולר בלבד, ובמשחק האולסטאר הקרוב - 88 דולר. גם הראמס גובים כ-71 דולר בלבד לחניה סמוכה לאצטדיון במשחקי עונה רגילה.

האצטדיון בלוס אנג'לס מבפנים (רויטרס)

לפי הדיווח, החניות הצמודות ל-SoFi עצמה ככל הנראה לא ייפתחו לקהל הרחב במהלך המונדיאל, שכן הן צפויות להיות בתוך מתחמי אבטחה סגורים - מה שמסביר, אך לא מצדיק בעיני רבים, את העלייה החדה במחירים.

לא רק בלוס אנג’לס

לוס אנג’לס נחשבת כרגע לשיאנית המחירים, אך היא ממש לא לבד. בפילדלפיה מחירי החניה מגיעים גם הם למאות דולרים, באטלנטה המחירים משתנים לפי המשחק - מ־75 דולר למשחק של ספרד מול כף ורדה ועד 200 דולר לאחד מחצאי הגמר. אצטדיונים כמו ג’ילט מחוץ לבוסטון והארד רוק במיאמי כבר דיווחו על “סולד אאוט” של החניות, בעוד שבערים כמו יוסטון, אזור מפרץ סן פרנסיסקו, סיאטל וניו יורק/ניו ג’רזי המכירה טרם החלה.

במקביל, חניות כבר מוצעות גם ב”שוק המשני”, שם אוהדים מנסים למכור מקומות חניה למרבה במחיר - מה שמוסיף שמן למדורה. עבור רבים, מונדיאל 2026 הולך ומצטייר לא רק כחגיגת כדורגל עולמית, אלא גם כאירוע יקר במיוחד, כזה שמרחיק את הקהל הרחב עוד לפני שריקת הפתיחה.