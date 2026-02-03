יום שלישי, 03.02.2026 שעה 15:06
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"טוואטחה אחד הטובים שהיו, שמכבי חיפה יזהרו"

אהרונוביץ בתוכנית "שיחת היום": "שלא יספרו סיפורים שזה משחק קל. הקבוצה של טאלב משחקת כדורגל, שלא תהיה שאננות. אומרים שבנסון גדול באחד על אחד"

|
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
אחרי שצלחה בקושי את עירוני טבריה, מכבי חיפה תתמודד הערב (שלישי, 20:00) נגד מ.ס כפר קאסם במסגרת רבע גמר גביע המדינה, במטרה להתקדם צעד נוסף במירוץ אל התואר. פרשן רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ, עלה לדבר לקראת ההתמודדות ועל הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה מסתכל על המשחק בין מכבי חיפה לכפר קאסם היום?
“שלא יספרו סיפורים שזה משחק קל, זה משחק קשה מאוד. אני לא שוכח את ההפסד של מכבי חיפה להפועל רמת גן במכתש, עם כל הכוכבים שהיו למכבי חיפה. היום מגיע לסמי עופר כוכב גדול לשעבר, טאלב טוואטחה, אחד המגנים הטובים שהיו במכבי חיפה, שקיבל את ההזדמנות בתור מאמן צעיר. הקבוצה שלו משחקת כדורגל, לא מפחדת, ואני מזהיר את מכבי חיפה: תיזהרו משאננות”.

אולי טריבנטה סטיוארט שאתה פחות אוהב אותו יהיה טוב?
”אני לא פוסל. תראו את קנג’י גורה שלפני חודשיים וחצי היה שחקן גמור. מאז שבכר הגיע הוא משחק טוב, מבקיע ומבשל. לדעתי כרגע זה לא מספיק, סטיוארט יכול עוד יותר. אולי הוא יהפוך את סטיוארט לחלוץ טוב כי יש לו פוטנציאל. יש לו כוח, כוח פריצה, אבל זה לא בא לידי ביטוי כי הוא לא יודע לעבור עמוד”.

טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)

מה אתה מצפה ממנואל בנסון?
”מתחילת העונה אני אומר שאין שחקנים שיש להם אחד על אחד ומספרים, שזה א’-ב’ של קבוצה שרוצה להביא ניצחונות. גורה השתפר בזה, אבל לגבי בנסון, אומרים שהוא גדול בדברים האלה. אם זה באמת ככה, זה יהיה משמעותי למכבי חיפה”.

