"הגיעו 50 קוק****ים עם אלות מול שני אנשים"

מתוח בין בין אוהדי בית”ר ירושלים לבני יהודה. אתמול (שני) פרסמנו כאן לראשונה ב-ONE שעל פי החשד של המשטרה היה אמבוש של מספר אוהדים של הצהובים-שחורים שחיכו לאלו של הכתומים וגנבו להם ציוד, כאשר עדי ראייה גם טוענים שהיה משולב אלימות באירוע.

כעת, ארגון האוהדים של בני יהודה, Lions Army, הוציאו הודעה רשמית: “סוף לשמועות, סוף לזי**י המוח. לא נגנבו לא פלאפונים, לא רכוש ולא כסף. ברור שלא אבוקות, לא דגלים ובאנרים. היינו באמצע הכנות לדגל פריסה, הגיעו 40-50 קוק****ים עם אלות, שפיצים ואגרופנים מול שני אנשים, ציירת ושלושה ילדים בזמן שאנחנו עומדים כמו גברים בידיים חשופות ומנסים להדוף אותם”.

עוד נרשם: “ילדי מתנ”ס בית דני שהגיעו לחוות חוויה מהכנות למשחק נתקלו למצב מביש לארגון שמצד אחד מצייר את עצמו ברשת אחרת ובהתנהגות שונה עוזר לילדים, הולך לחרמות, קונה מתנות ובסופו של דבר מתנהג כמו ארגון חמאס. נכון, דגל הפריסה נגנב, אבל זה קמצוץ קטן ממה שמתוכנן לטדי, זה רק מדרבן אותנו יותר. מי שתופס מעצמו גבר שיגיע ויגנוב מול כמות ולא 50 על שניים”.

אוהדי בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

בארגון המשיכו: “במיוחד לא שמרססים גז כמו כוסיות, שולפים אלות ודוקרנים מול שני בחורים וכמה ילדים. ארגון צבא האריות הוא חלק מהקהילה, ולמען הקהילה וילדי השכונה. המטרות שלנו ברורות ואף אחד לא יזיז אותנו מהדרך. 40-50 קוק****ים לא יעצרו אותנו. במיוחד שקופצים על בודדים ואחדים. אנחנו לא מפחדים מאף אחד ונמשיך קדימה בכל הכוח. דרך אגב, עשינו ביקור קטן אתמול לירושלים בבית וגן הבנו שיחכו לנו שם לשמור על האזור ולקבלת פנים הגענו מת”א ללא פחד”.

לסיכום: “אבל משום מה חיכו לנו שוטרים. הלה פמיליה מלשינים. אולטראס ישראל וכל הדפים למיניהם, הגיע הזמן שתציבו רף של חוקי אולטראס ואל תתנו יד לדברים כאלה לקפוץ על אחדים. ככה לא מתנהל אולטראס. יום רביעי שעה 19:00 באים להרעיד את טדי ומבקשים מכל הקהל להיות יד אחת לעודד לאורך כל המשחק בלי קשר לתוצאה. אנחנו בני יהודה ובני יהודה אנחנו נישאר”.