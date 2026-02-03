יום שלישי, 03.02.2026 שעה 11:48
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

"הגיעו 50 קוק****ים עם אלות מול שני אנשים"

אחרי התקיפה בירושלים, ארגון האוהדים של בני יהודה במסר תקיף: "לא יעצרו אותנו. הגיעו עם שפיצים, אגרופנים, מי שגבר שיבוא מול כמות ולא על שניים"

|
אוהדי בני יהודה (ראובן שוורץ)
אוהדי בני יהודה (ראובן שוורץ)

מתוח בין בין אוהדי בית”ר ירושלים לבני יהודה. אתמול (שני) פרסמנו כאן לראשונה ב-ONE שעל פי החשד של המשטרה היה אמבוש של מספר אוהדים של הצהובים-שחורים שחיכו לאלו של הכתומים וגנבו להם ציוד, כאשר עדי ראייה גם טוענים שהיה משולב אלימות באירוע.

כעת, ארגון האוהדים של בני יהודה, Lions Army, הוציאו הודעה רשמית: “סוף לשמועות, סוף לזי**י המוח. לא נגנבו לא פלאפונים, לא רכוש ולא כסף. ברור שלא אבוקות, לא דגלים ובאנרים. היינו באמצע הכנות לדגל פריסה, הגיעו 40-50 קוק****ים עם אלות, שפיצים ואגרופנים מול שני אנשים, ציירת ושלושה ילדים בזמן שאנחנו עומדים כמו גברים בידיים חשופות ומנסים להדוף אותם”.

עוד נרשם: “ילדי מתנ”ס בית דני שהגיעו לחוות חוויה מהכנות למשחק נתקלו למצב מביש לארגון שמצד אחד מצייר את עצמו ברשת אחרת ובהתנהגות שונה עוזר לילדים, הולך לחרמות, קונה מתנות ובסופו של דבר מתנהג כמו ארגון חמאס. נכון, דגל הפריסה נגנב, אבל זה קמצוץ קטן ממה שמתוכנן לטדי, זה רק מדרבן אותנו יותר. מי שתופס מעצמו גבר שיגיע ויגנוב מול כמות ולא 50 על שניים”.

אוהדי בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)אוהדי בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

בארגון המשיכו: “במיוחד לא שמרססים גז כמו כוסיות, שולפים אלות ודוקרנים מול שני בחורים וכמה ילדים. ארגון צבא האריות הוא חלק מהקהילה, ולמען הקהילה וילדי השכונה. המטרות שלנו ברורות ואף אחד לא יזיז אותנו מהדרך. 40-50 קוק****ים לא יעצרו אותנו. במיוחד שקופצים על בודדים ואחדים. אנחנו לא מפחדים מאף אחד ונמשיך קדימה בכל הכוח. דרך אגב, עשינו ביקור קטן אתמול לירושלים בבית וגן הבנו שיחכו לנו שם לשמור על האזור ולקבלת פנים הגענו מת”א ללא פחד”.

לסיכום: “אבל משום מה חיכו לנו שוטרים. הלה פמיליה מלשינים. אולטראס ישראל וכל הדפים למיניהם, הגיע הזמן שתציבו רף של חוקי אולטראס ואל תתנו יד לדברים כאלה לקפוץ על אחדים. ככה לא מתנהל אולטראס. יום רביעי שעה 19:00 באים להרעיד את טדי ומבקשים מכל הקהל להיות יד אחת לעודד לאורך כל המשחק בלי קשר לתוצאה. אנחנו בני יהודה ובני יהודה אנחנו נישאר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */