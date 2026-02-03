יום שלישי, 03.02.2026 שעה 23:07
צ'לסי
דקה 48
0 0
שופט: פיטר בנקס
ארסנל
קוקורייה מול טימבר (IMAGO)
קוקורייה מול טימבר (IMAGO)

החלק הראשון בשלב הגומלין בחצי גמר גביע הליגה האנגלי מתקיים הערב, כאשר ארסנל מארחת את צ’לסי, בעוד מנצ’סטר סיטי וניוקאסל ייפגשו מחר.  התותחנים מגיעים לגומלין מול הבלוז כאשר הם מחזיקים ביתרון דחוק של 2:3 מהניצחון בסטמפורד ברידג’.

קבוצתו של מיקל ארטטה נמצאת בינתיים בעונה מופלאה. היא מוליכה את טבלת הפרייר ליג וסיימה בפסגת ליגת האלופות כשהיא סופרת שמונה ניצחונות בשמונה משחקים. התותחנים שואפים לירות לעבר כל התארים. כשהם עם רגל אחת בגמר, השחקנים והמאמן רוצים להשלים את העבודה בביתם.

מנגד, על אף עונה שנראתה מבטיחה, הבעיות בבלוז החלו לצוץ לקראת תחילת שנת 2026, במה שהסתיים בעזיבתו של אנצו מארסקה והגעתו של ליאם רוסניור.  מאז שהאנגלי החל לעמוד על הקווים, קבוצתו מושלמת, או יותר נכון, מושלמת אילולא אותו הפסד לארסנל בגביע, כשהמאמן החדש עם שישה ניצחונות בשבעת המשחקים בהם אימן.

כאמור, זה הגומלין בין הצדדים שנפגשו לפני קצת יותר משבועיים כשבן ווייט, ויקטור גיוקרש ומרטין סובימנדי כבשו לארסנל, בעוד שצמד של אלחנדרו גרנאצ’ו השאיר את צ’לסי בתמונת העלייה. במסגרת הליגה הצדדים נפרדו ב-1:1 בנובמבר, אחרי יותר ממחצית בה הבלוז שיחקו בעשרה שחקנים עם הרחקתו המוקדמת של מויסס קאייסדו. מי תשלח יד אל עבר התואר בסיום?

מחצית ראשונה
  • '43
  • החמצה
  • הזדמנות של צ'לסי, קקאפה הדף בעיטה טובה של פרננדס
  • '35
  • החמצה
  • הזדמנות טובה למרטינלי שנבלם בתוך רחבת צ'לסי
  • '18
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לארסנל, הינקאפי בעט מצוין וסנצ'ז הדף
  • '7
  • החמצה
  • ההזדמנות הראושנה הייתה של צ'לסי, דלאפ בעט מקרוב החוצה אחרי טעות של סאליבה
גיוקרש מול צ'אלובה (IMAGO)גיוקרש מול צ'אלובה (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה באמירויות! השופט פיטר בנקס הוציא את המשחק לדרך
