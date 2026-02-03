יום שלישי, 03.02.2026 שעה 11:50
כדורגל עולמי  >> גביע המלך הספרדי

הבעיה שמדאיגה את פליק והשיחה עם השחקנים

רגע לפני משחק הגביע מול אלבסטה (22:00), שכבר הדיחה את ריאל וסלטה, מאמן בארסה העיר לשחקניו על המחציות הראשונות. אראוחו וקאנסלו צפויים לפתוח

האנזי פליק ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)
האנזי פליק ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)

ברצלונה של האנזי פליק ממשיכה לנצח, אבל מאחורי התוצאות מסתתר נתון שמדאיג מאוד את הצוות המקצועי. הקטלונים סופגים יותר מדי שערים במחציות ראשונות, תופעה שכבר השפיעה לא פעם והכריחה אותם לרדוף אחרי היריבה. הערב (שלישי, 22:00) זה יהווה מבחן נוסף, כשבארסה תחדש את מסע הגנת התואר שלה בגביע המלך מול אלבסטה, שכבר הדיחה העונה את ריאל מדריד וסלטה ויגו מהגביע.

ב-34 משחקים רשמיים העונה ספגה ברצלונה 39 שערים בכל המסגרות, אלא שמתוך אותם שערים, לא פחות מ-26 הגיעו ב-45 הדקות הראשונות: 19 בליגה, חמישה בליגת האלופות ושניים בסופרקופה - נתון שמייצג כ-66% מהספיגות. במחציות השניות המספרים נחתכים כמעט בחצי, ובארסה מצליחה לרוב להפוך את הקערה עם הלחץ ההתקפי הכבד שלה.

הספיגות המוקדמות אילצו את הקטלונים לרשום לא מעט קאמבקים. מתוך שמונה מהפכים מוצלחים (אוביידו, ריאל סוסיאדד, אלאבס, אתלטיקו מדריד, בטיס, איינטרכט פרנקפורט, סלביה פראג וקופנהאגן), כולם החלו בפיגור כבר במחצית הראשונה. מנגד, היו גם חמש חזרות שלא הושלמו (סביליה, ריאל מדריד, קלאב ברוז’, צ’לסי וריאל סוסיאדד) - כולן אחרי ספיגה לפני ההפסקה. בסך הכול, ברצלונה ספגה ראשונה ב-13 מתוך 34 משחקים, כמעט 40% מהעונה.

קובארסי (IMAGO)קובארסי (IMAGO)

פליק עצמו חזר שוב ושוב במסיבות העיתונאים על הצורך לשפר את הריכוז בדקות הפתיחה. בשלושה מחמשת המשחקים האחרונים – מול ריאל סוסיאדד, סלביה וקופנהאגן, בארסה פתחה את המשחק בפיגור. בקאמפ נואו היא לרוב מצליחה לתקן, אבל במשחקי חוץ הסיכון גדול הרבה יותר ולכן פליק והצוות שלו שוחחו עם השחקנים על כך.

בלי ראפיניה, עם אזהרה ברורה

ברצלונה מגיעה לאלבסטה ללא ראפיניה, שנעדר “מטעמי זהירות” בעקבות עומס בשריר ברגל ימין. היעדרותו עלולה להשפיע גם על משחק הליגה הקרוב מול מיורקה בשבת. בנוסף חסרים גם פדרי, אנדראס כריסטנסן וגאבי, בעוד ז’ול קונדה כשיר, אך עשוי לקבל מנוחה.

בקלילות רבה: ברצלונה מנצחת את אלצ'ה

למרות פיתוי הרוטציות, פליק לא מתכוון להקל ראש. כאמור, אלבסטה כבר הדיחה העונה את ריאל וסלטה, והאזהרה ברורה. שחקנים כמו רונאלד אראוחו, ז’ואאו קאנסלו, מארק ברנאל, מרקוס רשפורד או רוני ברדג’י עשויים להיכנס להרכב, בעוד פרמין לופס, אלחנדרובאלדה ופאו קובארסי עשויים לקבל מנוחה. בחוד, פראן טורס עשוי להמשיך ולאמין ימאל שלא נח מאז חצי גמר הסופר קופה, צפוי שוב לפתוח, שכן הוא נחשב לשחקן קבוע במשחקי הגביע.

