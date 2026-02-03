יום שלישי, 03.02.2026 שעה 11:49
ליגה לאומית 25-26
4623-5021מכבי פ"ת1
3525-3221מכבי הרצליה2
3232-3321הפועל כפר שלם3
3225-2621הפועל כפ"ס4
3025-3021מ.ס קריית ים5
3023-2821הפועל ראשל"צ6
3026-2921הפועל ר"ג7
2825-2721מ.ס כפר קאסם8
2626-2321הפועל עכו9
2627-2121בני יהודה10
2530-2521עירוני מודיעין11
2529-2121הפועל רעננה12
2536-2521הפועל עפולה13
2140-3121מכבי יפו14
2029-2521הפועל נוף הגליל15
1928-2321הפועל חדרה16

רעידת אדמה במכתש: ר"ג בדרך לבעלים חדשים

פרסום ראשון: פוני אשכנזי, לשעבר מנהל הקבוצה, גיבש קבוצת אנשי עסקים מתחום הנדל"ן שצפויה לרכוש את המועדון מחמיאס. אשכנזי ל-ONE: "זה חלום שלי"

שחקני הפועל רמת גן (אופיר מגדל)
שחקני הפועל רמת גן (אופיר מגדל)

הפועל רמת גן נמצאת בדרכה לעידן חדש ולמעבר לבעלות חדשה, כך נודע לראשונה לאתר ONE. בחודשיים האחרונים התעניינו ברכישת המועדון מאמיר חמיאס לא פחות משבע קבוצות רכישה שונות, וכעת נראה כי העסקה קרובה לחתימה.

הקבוצה נמצאת על סף מעבר לידי קבוצת אנשי נדל"ן המחזיקים בעסקים מעבר לים, אותם גיבש פוני אשכנזי. אשכנזי הוא דמות מוכרת במועדון, ששימש בעבר במגוון תפקידים, החל מאיש משק ועד למנהל הקבוצה. הוא גם אחיו של שחקן העבר, דני אשכנזי.

כצעד המעיד על רצינות הכוונות, קבוצת הרוכשים שגיבש אשכנזי כבר העבירה לחמיאס דמי רצינות בסך 225 אלף שקלים, זאת כדי להבטיח בלעדיות ולמנוע מחמיאס לנהל משא ומתן עם גורמים אחרים כל עוד השיחות עמם מתקיימות.

אמיר חמיאס (באדיבות הפועל ר״ג)אמיר חמיאס (באדיבות הפועל ר״ג)

אשכנזי אישר את הפרטים בשיחה עם ONE: "אני אוהד הפועל ר"ג כבר 52 שנה, גדלתי במכתש וזה היה חלום הילדות שלי. ישבתי עם אותם חברים, אנשי עסקים, והם שאלו אותי 'מה החלום שלך?', אמרתי להם: 'לנהל את הפועל ר"ג'. הם נתנו לי אור ירוק לצאת לדרך".

אשכנזי הוסיף לגבי הסטטוס הנוכחי של העסקה: "הפועל ר"ג בדרך לרעידת אדמה. אני כעת רק בודק את כל החוזים וההתחייבויות כדי לוודא שלא תהיינה הפתעות. העברנו דמי רצינות כדי שחמיאס לא יוכל לנהל מו"מ עם אף אחד אחר, כל עוד אנחנו במו"מ על הקבוצה”.

