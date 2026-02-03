שון קלימקין עלה בין המועמדים לחיזוק מכבי יבנה

מכבי יבנה נראית טוב בתקופה האחרונה ועופר טסלפפה רואה לנכון לחזק את הקבוצה במטרה להמשיך לרוץ גבוה ככל האפשר. ל-ONE נודע כי שמו של שון קלימקין, הבלם בן ה-26 בעל אזרחות ישראלית ואוקראינית, עלה כמועמד לחיזוק בחלק האחורי של הקבוצה מליגה א' דרום. השיחות מתנהלות מזה כחודש ימים, כשיבנה היא זו שתחליט האם ישחק אצלה או לא.

קלימקין גדל במחלקת הנוער של הכח מכבי עמידר רמת גן, כשלאחר חמש שנים רצופות עבר למחלקת הנוער של הפועל רעננה, בעונת המשחקים 2017/18. לאחר שנתיים בנוער של המועדון, עלה בעונת המשחקים 2019/20 לבוגרים והיה לשחקן ליגת העל. בעונות 2020/21 ו-2021/22 המשיך עם הקבוצה בליגה הלאומית ולאחר מכן עבר להפועל מרמורק ומשם למכבי הרצליה.

העונה (2025/26) החל לשחק במדי מכבי יפו מהליגה הלאומית, במדיה רשם ארבע הופעות בלבד. שיחק הוא בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2025 ומאז, ממתין הוא לקבל דקות משחק. ל-ONE נודע כי הצעה אחת הוגשה לפני כחודש ימים בעניינו מצד מכבי יבנה. המטרה היא להביא שחקן הגנה ו/או קישור אחורי שיתמודדו על הזכות להיכנס ל-11. מועד העברות הנוכחי הוא עד לתאריך 18.02.

שון קלימקין ודויד מרטן במרמורק (באדיבות המועדון)

מעבר לשמו של קלימקין, למכבי יבנה עבודה מרובה לקראת סוף שבוע מסקרן, הרי שבמסגרת המחזור ה-19 בליגה א' דרום תפגוש המוליכה, מכבי קריית גת, זאת במגרש 'כרמי גת' הסינתטי בשעה 12:25. מקום ראשון נגד מקום שלישי, כשיבנה נראית לא רע בכלל בשבועות האחרונים, בעוד קריית גת טרם נוצחה העונה בליגה, כך שיהיה מעניין לראות לאן המשחק הזה יתפתח.