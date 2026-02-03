יום שלישי, 03.02.2026 שעה 11:12
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

לפני בית"ר: אוהדי בני יהודה נתפסו ליד בית וגן

המשטרה תפסה מספר מאוהדי הכתומים שהגיעו למתחם היריבה בגביע מחר ב-19:00. החשד הוא שרצו לרסס גרפיטי ונתפסו בקבוקי ספריי, אך האוהדים לא נעצרו

|
בית וגן (פרטי)
בית וגן (פרטי)

בית"ר ירושלים תארח את בני יהודה מחר (רביעי, 19:00) בגביע המדינה, ועוד לפני כן לא שקט בגזרת האוהדים. ניידות משטרה תפסו אתמול בלילה בבית וגן מספר אוהדי בני יהודה שהגיעו למתחם האימונים של בית״ר ועל פי החשד רצו לבצע מעשה ונדליזם במתחם.

בבית״ר היו דרוכים וערוכים לכך, ומשטרת ירושלים הצליחה להגיע בזמן לבית וגן ולמנוע מאותם אוהדים להיכנס למתחם האימונים.

המשטרה לא יכלה לעצור את האוהדים, כך אומרים בבית״ר, מכיוון שהם לא נתפסו בשעת מעשה, אלא רק היו מסביב למגרשי האימונים בבית וגן.

על פי גורם בבית וגן, נתפסו בקבוקי ספריי שהיו אמורים לשמש את אוהדי בני יהודה לגרפיטי.

