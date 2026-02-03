יום שלישי, 03.02.2026 שעה 11:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4418-3620הפועל ת"א1
4226-5420מכבי ת"א2
3921-4420מכבי חיפה3
3923-4020הפועל ב"ש4
3630-5120מכבי נתניה5
3429-3720מכבי פ"ת6
2837-3620הפועל פ"ת7
2842-3320בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3129-3221בני יהודה1
2829-2921מ.ס. אשדוד2
2730-3521הפועל כפ"ס3
2744-3621הפועל ראשל"צ4
2343-2621הפועל חיפה5
2235-3021הפועל רעננה6
2141-2421עירוני ק"ש7
2140-2321מכבי הרצליה8
1356-3321הפועל רמה"ש9
949-2321הפועל עכו10

נאור ברבי תובע את הפועל חיפה בכ-645 אש"ח

לביה"ד האזורי לעבודה בחיפה הגיעה תביעתו של מאמן השוערים לשעבר במחלקת הנוער של המועדון. התביעה הוגשה בידי ב"כ, עו"ד שי אליאס. כל הפרטים בפנים

|
נאור ברבי (צילום: ארז וקנין)
נאור ברבי (צילום: ארז וקנין)

כתב תביעה בן 93 עמודים הונח בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, בידי מאמן השוערים לשעבר במחלקת הנוער של הפועל חיפה, הלא הוא נאור ברבי. התביעה הוגשה בידי ב"כ של נאור, עו"ד שי אליאס. התביעה מתייחסת לזכויות מגן, זכויות חוזיות ופיטורין שלא כדין. סכום התביעה הכולל עומד על 647,189 אלף שקלים, בתוספת ריבית והצמדה, כדין, מיום ההפרה עד התשלום בפועל.

"עניינה של תביעה זו", ציין בפתח דבר, עו"ד שי אליאס, "בהתנהלות פסולה, חד צדדית ובלתי חוקית מצד הנתבעת, הפועל חיפה מילניום בע"מ, כלפי התובע, נאור ברבי, אשר הועסק על ידי הנתבעת כמאמן שוערים בין יולי 2022 ליוני 2025, במחלקת הנוער של הנתבעת, ובתקופה מסוימת גם בקבוצה הבוגרת, במסגרת עונות המשחקים 2022/23, 2023/24 ו-2024/25.

“חרף מצגים מפורשים והתחייבויות מצד גורמי הנתבעת בדבר המשך שיתוף הפעולה עם התובע והמשך העסקתו לעונת המשחקים 2025/26, ותוך הסכמתו של התובע על מצגים אלו אשר הביאו לדחיית הצעות עבודה חלופיות, הודיעה הנתבעת לתובע, ימים ספורים לפני פתיחת עונת המשחקים 2025/26, על סיום העסקתו ו/או על הפחתה דרסטית וקיצונית של למעלה מ-50% משכרו.

"זאת, ללא קיום שימוע, ללא הודעה מוקדמת, ותוך הפרת חובות יסודיות החלות עליה כמעסיקה. בהתנהלות זו, הפרה הנתבעת את חובותיה על פי דין, שללה מן התובע את שכרו וזכויותיו כדין ופגעה פגיעה חמורה בזכויותיו הקוגנטיות ובפרנסתו". יש לציין כי בנובמבר 2025 פנה התובע, באמצעות ב"כ, לנתבעת, להסדרת מלוא זכויותיו ותשלום החובות. הנתבעת לא השיבה לו.

התביעה עצמה מתייחסת לרכיבים הבאים: דמי הבראה (3,800 ש"ח), אי קיום שימוע (10,457 אש"ח), דמי הודעה מוקדמת (10,457 אש"ח), פיצוי פיטורין (33,000 אש"ח), פיצוי בגין מניעת תעסוקה (25,000 אש"ח), פיצוי בגין פגיעה בעובד עם מוגבלות (50,000 אש"ח) והלנת שכר (514,475 אש"ח).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
