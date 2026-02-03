יום שלישי, 03.02.2026 שעה 11:15
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

ברק יצחקי: המילה משבר לא צריכה לעלות בכלל

מאמן בית"ר לקראת בני יהודה בגביע מחר ב-20:30: "לא ניצחנו אותה 5 פעמים ברצף? הפתעת. המפעל חשוב לנו, אצילי לא כשיר". קאלו: "עמדתי? המאמן בוחר"

|
ברק יצחקי (שחר גרוס)
ברק יצחקי (שחר גרוס)

אחרי רצף ניצחונות מרשים במיוחד, כרגע בית”ר ירושלים במצב שהיא לא כל כך מכירה העונה וזה אחרי שתי תוצאות תיקו. הראשון היה ב-1:1 נגד מ.ס אשדוד ואז הגיע איבוד 0:2 ב-2:2 נגד הפועל חיפה. למזלה או לרוע מזלה, המשחק הבא שלה לא באמת יכול להסתיים בתיקו והרצף הזה ייגמר לטוב או לרע, כאשר הירושלמים יארחו באצטדיון טדי מלא את בני יהודה במסגרת רבע גמר גביע המדינה. לקראת המפגש מחר (רביעי, 20:30), מאמן הקבוצה ברק יצחקי דיבר במסיבת עיתונאים.

ברק יצחקי פתח: “אני חושב שהשער הראשון שספגנו נגד הפועל חיפה קצת הוציא אותנו מאיזון ואיבדנו את המשחק, מצד שני גם לא היינו מספיק אינטנסיביים, בטח לא בסיום, אבל בגלל זה ובגלל שלא לחצנו בצורה אגרסיבית כמו שאנו עושים בדרך כלל אז היו להם יותר שטחים, הם ידעו לייצר מצבים גם ב-20 הדקות האחרונות. אנחנו מתעסקים כרגע בגביע, מה שהיה לפני, גם אחרי ניצחונות גדולים אמרתי שמבחינתנו זה נגמר, אז גם בהפסדים. הראתי לשחקנים בדיוק מה לא עשינו טוב כדי לתקן, הפוקוס הוא כעת מה הולכים לעשות במשחק נגד בני יהודה. הגביע מפעל חשוב לכל אנשי המועדון, לקהל, מולנו יריבה שבתקופה האחרונה בהתאוששות מאוד יפה ומשחקת אגרסיבי וטוב, מאומנת”.

עוד ממאמן בית”ר ירושלים: “אני חושב שהמילה משבר לא צריכה לעלות בכלל, מסתכלים על המשחקים שלנו עד עכשיו ולדבר אחרי שתי תוצאות תיקו שאפשר לומר שבאשדוד הגיע לנו לנצח, הפועל חיפה 60 או 70 דקות הייתה קבוצה אחת על המגרש, ולדבר על משבר בגלל שתי תוצאות כאלו זה לא במקום. נתרכז בלעבוד קשה. כל שבוע אני רוצה לנצח, אין פה משהו שהוא סוד. אנחנו צריכים להבין שאמנם בני יהודה בליגה השנייה, אבל עדיין מדובר בקבוצה עם המון מסורת, בטח בגביע בעשור האחרון, וזה משחק אחד ולוקחים אותו ברצינות, כי יש מולנו קבוצה מאומנת ומסודרת, כזו שנבנתה לעלות ליגה”.

יצחקי: "אני הולך לעלות עם ההרכב הכי חזק"

יצחקי הוסיף: “אני הולך לעלות עם ההרכב הכי חזק שמתאים למשחק הזה, אין ספק בכלל. לא ידעתי שלא ניצחנו את בני יהודה חמישה משחקים, הפתעת אותי, אני מקווה שזה ייגמר. אני מבין שיש ציפיות כי הבאנו את עצמנו למקום שמצפים מאיתנו, משהו שפחות אהבתי במשחק נגד הפועל חיפה זה שבדקות האחרונות ואולי זה מלחץ, כמובן אני לוקח אחריות וצריך לדעת לתקן, אבל הפסקנו לשחק את המשחק המסודר שלנו, ובמיוחד הלחץ שלנו היה לא טוב ויכול להיות שהרגשנו בטוח מידי ב-0:2, זה דברים שאסור לקבוצה שרוצה להיות בצמרת לעשות, לאבד יתרון כזה, ולא להוריד אינטנסיביות. צריך לדעת להרוג משחקים ולנצח משחקים כאלה”.

לסיום אמר: “אנחנו כרגע מסתכלים על המשחק של לעלות לחצי גמר גביע המדינה, הפוקוס שלי והשחקנים הוא רק לשם. אנחנו חושבים רק על זה, אם נסתכל רחוק אנחנו נתרסק. המשחק נגד בני יהודה צריך לסיים אותו בהצלחה ולעלות לחצי גמר הגביע, זה מפעל יוקרתי מאוד. בסוף שאני יושב פה ומדבר אתכם אז המסר שלי הוא דומה לשחקנים, גם באימונים המסר זהה, באסיפות, אנחנו צריכים להישאר צנועים, להסתכל מול כל יריבה בגובה עיניים ולכבד את כולם, אבל להאמין שאפשר לנצח כל אחת. מה שקרה בין הקהלים? לא מעניין אותי. אצילי? הוא לא כשיר, הוא לא מתאמן עם הקבוצה, כשהוא יתאמן הוא יהיה כשיר. עומר שחקן מאוד משמעותי, הכרעה, אופי שמאוד חסר, אבל אנשים יצטרכו למלא את המקום שלו”.

קאלו: “אוהב את העיר, קיבלו אותי בצורה נהדרת”

גג'ונבוסקו קאלו (שחר גרוס)

ג’ונבוסקו קאלו דיבר: “בכדורגל יש עליות וירידות, אבל אנחנו צריכים להמשיך לעבוד ולהסתכל קדימה, לעבר המשחק הבא. כל פעם הפנים למשחק הבא, ובסוף הטוב מגיע. בית”ר קבוצה טובה, שקיבלה אותי בצורה נהדרת והיא כמו משפחה, העיר מדהימה, מזג האוויר נפלא, אני אוהב להיות כאן. לא משנה מי אנחנו פוגשים, המטרה היא לנצח, להשתפר. הרצף הקשה שלפנינו? הכי פשוט זה ללכת משחק אחרי משחק. לא יודע כלום על בני יהודה, אבל כל משחק חשוב. אני יכול לשחק בכנף וגם חלוץ, מה שהמאמן חושב שהכי טוב. לא אכפת לי מה”.

