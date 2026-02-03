שוחט ומורלי ביקשו לעזוב את נורדיה ירושלים

שניים משחקני בית"ר נורדיה ירושלים, נועלת טבלת ליגה א' דרום, ביקשו לעזוב את המועדון, כך נודע ל-ONE. בכדי שזה יקרה, ראשי המועדון ביקשו מהם סכום כסף לא מבוטל, שהושקע בהם, כביכול, על מנת לשחררם מהמועדון. נוכח הסכום הגבוה, השניים נאלצים לחזור לאימוני הקבוצה בלית ברירה. השניים הם השוער רואי שוחט (20) והבלם דודי מורלי (21).

במשחקה האחרון של בית"ר נורדיה ירושלים, רואי שוחט כלל לא היה בסגל ולא הופיע למשחק קבוצתו, נוכח החרמתו את המועדון שעושה לו עוול, לטענתו. מעבר לכך, ל-ONE ידוע כי מחזיק שוחט בהצעה מהליגה הלאומית. דודי מורלי, לעומת זאת, מחזיק במספר הצעות מליגה א' דרום, אלא שנכון לכרגע, כאמור, השניים לא מקבלים שחרור.

אם לא די בזאת, הרי שעמוס מכלוף עזב את הקבוצה, כשמשחקו האחרון היה ב-17.01, אז עלה כמחליף בדקה ה-91 להתמודדות. הקבוצה, שנותרה בידי אורי כהן מושתתת על חבר'ה צעירים בלבד, כשלעידו בנבניסטי ולירן אלמליח אין באמת לאן לעזוב, אם בכלל חשבו על כך, בוודאי לנוכח העובדה שבית"ר נורדיה ירושלים היא קבוצתם השנייה לעונה הנוכחית.

דודי מורלי (יונתן גינזבורג)

במסגרת המחזור ה-19 בליגה א' דרום, בית"ר נורדיה ירושלים תארח ביום שישי (06/02) בביתה, בעמק הארזים בירושלים, את הפועל ניר רמת השרון, שירדה לאחר המחזור האחרון אל מתחת לקו האדום. המשחק יתקיים בשעה 13:15 וצפוי להפגיש שתי קבוצות שנקלעו לסיטואציה קשה במיוחד. באם בית"ר נורדיה ירושלים תנצח, הרי שתשווה את הנקודות שלה לרמת השרון, עם 17 לכל אחת.