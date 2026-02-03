19 שחקנים זומנו לאימונים חד יומיים אצל חיים

19 שחקנים זומנו לנבחרתו של אופיר חיים, נבחרת ישראל נוער ב' (18U), לאימונים חד יומיים שיתקיימו היום (שלישי) ומחר בבית הנבחרות בשפיים. השחקנים התבקשו להגיע למתחם כבר ב-13:30, כאשר האימון עצמו יחל ב-15:00. לאימונים זומנו צמד שוערים, חמישה שחקני הגנה, תשעה שחקני קישור ושלושה חלוצים.

ממכבי תל אביב זומנו חמישה שחקנים והם לירוי אבריבאייה ויהונתן קוצ'ר שחקני ההגנה, לצד עילאי בן סימון, נועם יעקב וערן גינת, שחקני הקישור. מהפועל פתח תקווה זומנו שלושה שחקנים בדמותם של נהוראי חבזו, השוער, נועם כהן, הקשר וכך גם עומרי כהן החלוץ. ממכבי פתח תקווה זומנו עילי אלטמן, השוער, יזן וותד מההגנה ויהונתן שגב מהקישור.

בנוסף, זומנו גיא אליגולאשוילי (הגנה), איתמר חוסיד (קישור) ועומרי לוי (התקפה) מהפועל תל אביב, שלמה דהן (הגנה) ויונתן גלבוע (קישור) מהפועל באר שבע, אמיתי יאמין (קישור) ממ.ס. אשדוד, יונתן בן שמעון (קישור) מהפועל עכו ובן טאו, החלוץ, ממכבי נתניה. סך הכל 19 שחקנים שיעמדו לרשותו של אופיר חיים היום ומחר.