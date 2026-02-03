יום שלישי, 03.02.2026 שעה 11:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת נוער שפלה
לוח תוצאות

תפנית: הרחקה לצמיתות? רק עד לסיום העונה

בדצמבר הוחלט סופית בידי ביה"ד המשמעתי ששחקן ירמיהו חולון לשעבר בן ה-17 יורחק לצמיתות. ביה"ד העליון החליט כי השחקן יחזור בעונת המשחקים הבאה

|
שחקן עם הכדור (יונתן גינזבורג)
שחקן עם הכדור (יונתן גינזבורג)

בתום דיון שני בעניינו של שחקן הנוער בן ה-17 ששיחק עד לא מזמן במ.כ ירמיהו חולון, קבע בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל כי ההרחקה לצמיתות (ל-99 שנים) מבוטלת וכי יורחק רק עד תום עונת המשחקים הנוכחית, עונת 2025/26. כבר בפתיחתה של עונת 2026/27 הוא יוכל לחזור לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל.

ההחלטה הסופית והמנומקת של בית הדין של ההתאחדות לכדורגל פורסמה ב-ONE ב-01.12.2025. והנה, לפני ימים בודדים, תיק מספר 41-25-26, שנידון בעניינו של הנער בן ה-17 בפני שלושה שופטים, פרופסור מיגל דויטש (אב"ד), עו"ד אסף הדסי ועו"ד אורטל קליין, נקבע כי "הגענו להסכמה שתהיה לו הרחקה עד סוף עונת המשחקים הזו".

עו"ד גלעד ברגמן, ב"כ ההתאחדות לכדורגל, ציין כי מקובלת עליו הפסיקה, שכללה גם "הרחקה על תנאי, לשנה, בכל אירוע אלימות". עו"ד ארי שמאי, שייצג את הנער, ציין "אני אומר, כאזרח, אוהד כדורגל וכעו"ד המייצג קטינים, שעמדת הדיין הייתה בלתי מידתית והראתה על חוסר שיקול הדעת, שאינני יודע מניין הוא נובע. אני לא מופיע פה הרבה, אך נשבעתי לעצמי לומר זאת".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */