תפנית: הרחקה לצמיתות? רק עד לסיום העונה

בתום דיון שני בעניינו של שחקן הנוער בן ה-17 ששיחק עד לא מזמן במ.כ ירמיהו חולון, קבע בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל כי ההרחקה לצמיתות (ל-99 שנים) מבוטלת וכי יורחק רק עד תום עונת המשחקים הנוכחית, עונת 2025/26. כבר בפתיחתה של עונת 2026/27 הוא יוכל לחזור לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל.

ההחלטה הסופית והמנומקת של בית הדין של ההתאחדות לכדורגל פורסמה ב-ONE ב-01.12.2025. והנה, לפני ימים בודדים, תיק מספר 41-25-26, שנידון בעניינו של הנער בן ה-17 בפני שלושה שופטים, פרופסור מיגל דויטש (אב"ד), עו"ד אסף הדסי ועו"ד אורטל קליין, נקבע כי "הגענו להסכמה שתהיה לו הרחקה עד סוף עונת המשחקים הזו".

עו"ד גלעד ברגמן, ב"כ ההתאחדות לכדורגל, ציין כי מקובלת עליו הפסיקה, שכללה גם "הרחקה על תנאי, לשנה, בכל אירוע אלימות". עו"ד ארי שמאי, שייצג את הנער, ציין "אני אומר, כאזרח, אוהד כדורגל וכעו"ד המייצג קטינים, שעמדת הדיין הייתה בלתי מידתית והראתה על חוסר שיקול הדעת, שאינני יודע מניין הוא נובע. אני לא מופיע פה הרבה, אך נשבעתי לעצמי לומר זאת".