"הסיוט מציריך חזר, הרגשתי שאני לא קיים"

ג’וזף סאבובו נחת בהפועל באר שבע בקיץ האחרון עם תקוות גדולות. אחרי פרק מורכב בקריירה במדי ציריך, הוא ראה בטרנר את המקום שבו יוכל לפתוח דף חדש, לחזור לחייך וליהנות מכדורגל. הוא חלם להפוך לבורג משמעותי במערך של הדרומיים, אך המציאות טפחה על פניו במהירות. הקדנציה הקצרה בבירת הנגב לוותה במיעוט קיצוני של דקות משחק, תסכול גובר ותחושת החמצה צורבת.

למעשה, אתמול (שני) הסתיימה דרכו במועדון באופן רשמי אחרי שקיבל 22 דקות בלבד כמחליף בהפסד 1:0 לעירוני קריית שמונה באוקטובר, וכעת, בראיון בלעדי ל-ONE, סאבובו שובר שתיקה. הוא מדבר בכאב על הציפיות שהתנפצו, על חוסר התקשורת עם הצוות המקצועי, ועל ההחלטה לעזוב כדי להציל את הקריירה.

איך בעצם הגעת להפועל באר שבע?

הגעתי להפועל באר שבע אחרי תקופה לא פשוטה שעברתי בציריך. חיפשתי מקום שבו אוכל לפתוח דף חדש וליהנות שוב מכדורגל".

מתי נוצר הקשר הראשוני ומי פנה אליך?

"אני לא זוכר בדיוק מתי נוצר הקשר הראשוני ומי פנה אליי ישירות, כי זה נעשה דרך הסוכן שלי. היו שתי קבוצות בתמונה, ואני העדפתי את הפועל באר שבע".

תקופה לא קלה. ג'וזף סאבובו (IMAGO)

כשהגעת לבאר שבע, עם אילו ציפיות הגעת לקבוצה?

"הציפייה שלי הייתה לקבל תמיכה, לשחק וליהנות מכדורגל, משהו שלא חוויתי בציריך, וחשבתי שבבאר שבע זה יהיה שונה".

מה אמרו לך במועדון לפני החתימה?

"הכול קרה מאוד מהר. לא היו הרבה שיחות, אבל הייתי מאוד נרגש להצטרף לקבוצה וחשבתי שאקבל הזדמנות אמיתית לשחק".

מה ציפו ממך מקצועית?

"הבנתי שמצפים ממני לתרום לקבוצה על המגרש, להביא את היכולות שלי ולעזור לה להצליח".

”לא קיבלתי הזדמנות אמיתית”

לדעתך קיבלת הזדמנות אמיתית בבאר שבע?

"לא, לצערי אני לא מרגיש שקיבלתי הזדמנות אמיתית להוכיח את עצמי".

"חשבתי שאקבל הזדמנות אמיתית". סאבובו (IMAGO)

באיזה תפקיד ייעדו אותך לשחק ואיפה הרגשת שאתה אמור להשתלב על המגרש?

"אני שחקן כנף שמאל. הרגשתי שאני יכול להשתלב שם טוב, כי אני שחקן שאוהב לקחת את הכדור וללכת אחד על אחד מול שחקנים".

בדיעבד, אתה מרגיש שהיית פספוס בהפועל באר שבע?

"כן, אני חושב שיכולתי לתרום הרבה יותר ממה שבא לידי ביטוי בפועל".

לאורך התקופה שבה כמעט ולא שיחקת, האם המאמן רן קוז’וק דיבר איתך והסביר לך את המצב?

"לא. המאמן לא פנה אליי ולא ניסה להסביר לי למה אני לא משחק או מה המצב מבחינתי. לא הייתה בינינו שיחה ישירה. את הניסיון להבין מה קורה עשיתי דרך הסוכן שלי, שהוא זה שפנה למועדון וביקש לדעת מה חושבים עליי ומה התוכניות לגביי. דרך הסוכן נאמר לי שמדברים עליי רק דברים טובים ושאקבל הזדמנות לשחק, אבל בפועל זה לא תורגם לדקות משחק".

האם הרגשת שבתקופה הזו נפגע לך הביטחון?

"כן. כשאתה לא משחק, זה משפיע ישירות על הביטחון שלך. אתה מתחיל להיכנס למחשבות, לשאול את עצמך אם משהו בך לא בסדר, אם אולי לא אוהבים אותך או לא מאמינים בך. בהתחלה עוד הרגשתי ביטחון, הרגשתי שהראיתי דברים טובים וחשבתי שהמאמן שם לב, אבל ככל שהזמן עבר בלי דקות משחק ובלי הסברים, הביטחון שלי נפגע מאוד".

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

אתה חושב שקיבלת יחס שווה והוגן מהצוות המקצועי?

"בהתחלה כן, היחס היה כמו לשאר השחקנים. אבל עם הזמן זה השתנה והפך להיות פחות טוב עבורי".

איך לדעתך יכולת לתרום להפועל באר שבע אם היית מקבל יותר דקות משחק?

"אני מאמין שיכולתי להראות מה אני יודע לעשות ולתרום להצלחת הקבוצה, אבל פשוט חיכיתי להזדמנות שלא באמת הגיעה".

“הייתה הרגשה שאתה לא נספר”

לפי הפוסטים והתגובות שלך באינסטגרם, היה נראה שעברת תקופה מאוד קשה בבאר שבע. סבלת?

"לא סבלתי פיזית, אבל מנטלית זו הייתה תקופה מאוד קשה. בהתחלה, כשהגעתי לבאר שבע, הראו לי הרבה אהבה והרגשתי שיש הבדל גדול לעומת ציריך, ושיש לי סיכוי אמיתי לשחק. עם הזמן התחושה הזו נעלמה, והיחס התחיל להזכיר לי בדיוק את מה שעברתי בציריך, הרגשה שאתה לא נספר, כאילו אתה לא קיים, אפילו באימונים. התחלתי להרגיש לבד בתוך המערכת, והכאב היה חזק, במיוחד כשאתה נותן מעצמך ורוצה לתרום, אבל לא באמת מרגיש חלק מהקבוצה".

היה משחק שבו העלית פוסט עם תמונה של עין בוכה וכתבת שאתה סובל, מה בדיוק הרגשת באותם רגעים?

"היו משחקים שחשבתי שאכנס לפחות ל-30 דקות. באותם רגעים הרגשתי חוסר אונים גדול. היו משחקים שבהם אמרו לי להתחמם, גרמו לי להאמין שאכנס לשחק, ואז ביקשו ממני לשבת שוב. מצד אחד, אני משחק טוב בנבחרת שלי, משחק 90 דקות ומבשל שערים. מצד שני, במועדון אני לא משחק בכלל, לא פותח ולא נכנס כמחליף.

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

"כשאתה שחקן זר במדינה זרה ולא נותנים לך צ’אנס אמיתי, אתה מרגיש פשוט מחוץ לקבוצה, והכאב הזה היה גדול מאוד. זה החזיר אותי בדיוק לאותה תחושה שחוויתי בציריך, והבנתי שהסיפור חוזר על עצמו".

זה היה תסכול מקצועי בלבד או גם משהו עמוק יותר ברמה האישית?

"זה היה תסכול מקצועי בלבד".

האם חשבת שהחזרה שלך עם דקות משחק במדי נבחרת זמביה תעזור לך לקבל הזדמנויות גם בבאר שבע?

"כן. חזרתי עם הרבה ביטחון והרגשתי שהראיתי את היכולת שלי, וחשבתי שהמאמן ישים לב אליי. בתקופה עם הנבחרת הרגשתי טוב, הביטחון חזר אליי והייתה לי תחושה שאולי עכשיו דברים ישתנו, שאולי סוף סוף אקבל הזדמנות לשחק. לצערי, התחושה הזו נעלמה מהר, ובפועל הדברים לא השתנו כפי שקיוויתי".

מתי היה הרגע שבו הבנת שאתה רוצה לעזוב את המועדון?

"זה קרה אחרי אליפות אפריקה, כשכבר התחלתי לשאול את עצמי למה אני לא משחק, למרות שידעתי שאני בכושר טוב והראיתי את זה גם בנבחרת במהלך הטורניר. חזרתי עם תחושה טובה, אבל מהר מאוד ראיתי שהיחס כלפיי לא השתנה.

"ביקשתי מהסוכן שלי לבדוק מה חושבים עליי במועדון, והוא חזר ואמר לי שהם מדברים עליי רק דברים טובים. למרות זאת, בפועל שום דבר לא השתנה ולא התחלתי לקבל דקות משחק. באותו שלב הבנתי שאני כבר לא מרגיש שאני עומד להתחיל לשחק, ואמרתי לסוכן שלי שאני פשוט רוצה לעזוב למקום שבו אוכל לשחק ולהרגיש שוב חשוב".

ג'וזף סאבובו (IMAGO)

היה רגע מסוים שבו זה הפך לברור סופית?

"כן, מהרגע שהבנתי שהמצב נשאר אותו דבר ושהתחושות הקשות חוזרות".

למרות כל מה שעברת שם, אתה חושב שהפועל באר שבע יכולה לרוץ עד הסוף ולזכות באליפות?

"כן. אם הם ימשיכו באותה רוח, יש להם סיכוי. אני באמת מאחל להם הצלחה".

ספר לי על הקשר שלך עם קינגס קאנגווה. איך היחסים ביניכם, איך אתה רואה אותו כשחקן, והאם התאכזבת מכך שלא זכיתם לשתף פעולה גם בהפועל באר שבע כמו בנבחרת זמביה?

"יש בינינו קשר טוב מאוד, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, עוד מהתקופה שהיינו צעירים. עקבתי אחריו גם כשהוא שיחק בחו״ל, וכשהוא היה חוזר לזמביה היינו נפגשים. לשחק איתו יחד בנבחרת היה בשבילי סוג של זכות לשחק על אותו מגרש עם מישהו שפעם רק צפיתי בו בטלוויזיה.

"קינגס הוא שחקן מצוין, שחקן נקי, חכם, מנהיג ולוחם על המגרש, וגם אדם טוב מחוץ לכדורגל. אני בטוח שהוא יגיע רחוק בקריירה שלו. הרבה אנשים ציפו לראות אותנו משחקים יחד גם בהפועל באר שבע, כמו בנבחרת, וזה משהו שגם אני הייתי שמח שיקרה. בסופו של דבר זה לא יצא לפועל, אבל הקשר בינינו נשאר חזק, הוא כמו אח גדול בשבילי".

קינגס קאנגווה (חגי מיכאלי)

יש לך מסר לאוהדים?

"אני מעריך מאוד את האהבה והתמיכה שקיבלתי. תודה לכל מי שהמשיך להאמין בי. אני רוצה להשתפר, להיות טוב יותר, ולהראות בדיוק מה אני יכול לתת על המגרש. התמיכה שלכם עוד תשתלם".