הסיבה, ההצעות ובנזמה: על הזעם של רונאלדו

בליגה הסעודית גוברת הסערה סביב שני סופרסטארים בכדורגל העולמי: כריסטיאנו רונאלדו וקארים בנזמה, שמציתים משבר עמוק במערכת היחסים בין הכוכב הפורטוגלי לאל נאסר ומסמנים מהלך שיכול לשנות את מאזן הכוחות במדינה.

בולט במיוחד מעברו של בנזמה מאל איתיחאד לאל היאל, שתי קבוצות מבין החזקות בליגה הסעודית. הקשר נשבר מול אל איתיחאד לאחר סירובו של בנזמה לקבל הצעת חידוש חוזה שלדבריו “הייתה מתחת לציפיות”, ומוביל אותו לחוזה עד קיץ 2027 עם המועדון שמוביל את הטבלה כרגע.

המהלך הזה יוצר כאב ראש גדול לכריסטיאנו רונאלדו ולאל נאסר, כאשר CRY מרגיש כי קרן ההשקעה הסעודית (PIF) מטה לטובת היריבה. לפי דיווחים, רונאלדו אף הביע מורת רוח חריפה ואף סירב לשחק במדי אל נאסר במשחק האחרון, במחאה על חלוקת המשאבים והיחס שמקבלים המתחרים, במיוחד לאחר שהליגה חיזקה את אל הילאל עם הסופרסטאר הצרפתי.

קארים בנזמה (רויטרס)

המצב מחריף כשפרטים נוספים על שולחן השיח מדברים על כך שרונאלדו שוקל לעזוב את אל נאסר כבר בקיץ הקרוב (יוני), עם אפשרויות חזרה לאירופה או מעבר ל-MLS בארצות הברית, זאת בהמשך לתסכול שלו מאי קיום התוכניות המקוריות ואי הגעת רכש משמעותי לאל נאסר.

בינתיים, המהלך של בנזמה לא רק מחזק את אל הילאל בכל הקשור למאבקי האליפות, אלא גם פוגע באופן ישיר בחזון של רונאלדו למקום הראשון בליגה, מה שמעמיד את כוכב הנבחרת הפורטוגלית על סף קיצוץ דרמטי בדרכו בליגה הסעודית.