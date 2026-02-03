אחרי פראיזו: גם מוחמד ג'טיי עזב את מכבי נתניה

לאחר החתימה של לוקאס פראיזו אמש בליישוש הפורטוגלית, קבוצת הכדורגל הנוספת בבעלות קבוצת ‘עלייה’, מכבי נתניה נפרדה הבוקר (שלישי) מזר נוסף, מוחמד ג׳טיי.

הקמרוני, שהגיע למועדון בתקופתו של מרקו בלבול בקיץ הקודם, חווה עליות וירידות בשנה וחצי שלו במועדון והעונה כבר רשם הרבה פחות הופעות, ארבע בלבד, כשרק בשתיים מהן עלה בהרכב.

הבלם היה מועמד לעזיבה כבר בשלב מוקדם יותר, אך רק אתמול בלילה הגיע להסכם על שחרורו עם היהלומים וכעת הוא יחפש תחנה חדשה.

רוני לוי (חגי מיכאלי)

כעת, מצבת הזרים של המאמן רוני לוי כוללת ארבעה: הריברטו טבארש, עזיז אוואטרה, ג׳וניור דיומנדה ומתאוס דאבו. לוי מחפש שני זרים חדשים: בלם שצפוי להגיע בקרוב ועוד קשר התקפי ורסטילי שיוכל לשחק בכמה עמדות מגוונות בחלק הקדמי.