חידוש: מונדיאל האגדות עם רומאריו, הנרי ועוד

ריו דה ז’ניירו תארח השנה אירוע נוצץ במיוחד: המהדורה הראשונה של מונדיאל האגדות, שיאגד על כר הדשא כמה מהשמות הגדולים ביותר בתולדות הכדורגל העולמי. בטורניר ישתתפו 160 אגדות מ-8 נבחרות, ובהן כוכבים כמו רומאריו, קרלס פויול, סרחיו אגוארו ותיירי הנרי.

המארגנים הבהירו במסיבת עיתונאים כי לא מדובר רק במופע ראווה. “זו תהיה תחרות אמיתית, עם תשוקה ורצון לזכות בתואר עולמי”, אמר נשיא ומייסד הטורניר, נאסר ג’וואיד בויאדי. לדבריו, השחקנים שכבר אישרו השתתפות הביעו התלהבות גדולה מהחזרה להתחרות, כשהמטרה היא גם לחבר את הדור הצעיר לאגדות העבר וגם לאפשר לאוהדים הוותיקים להיזכר בימים הגדולים.

למרות שהתאריך הרשמי טרם פורסם (ההערכה היא למחצית השנייה של השנה), כבר נקבע כי שבעת משחקי הנוקאאוט ייערכו באצטדיון האולימפי נילטון סנטוס, בעוד הגמר החגיגי יתקיים במרקאנה המיתולוגי. בין הנבחרות המשתתפות: ארגנטינה, עם אגוארו כקפטן וגבריאל באטיסטוטה כמאמן; ברזיל, בהובלת קאפו וזיקו על הקווים; ספרד, עם קרלס פויול כקפטן ופרננדו היירו כמאמן; צרפת, בראשות תיירי הנרי ופטריק ויירה, וגם איטליה עם ג’אנלואיג’י בופון ופאולו מאלדיני, והולנד עם קלארנס סיידורף ורוד חוליט, ערב הסעודית וניגריה.

בופון בנבחרת איטליה (IMAGO)

סביולה: “הכי חשוב שהילדים יכירו את האלילים של הוריהם”

על פי חוקי הטורניר, המשחקים ייערכו במתכונת של 60 דקות (שתי מחציות של 30 דקות), עם 11 שחקנים על המגרש ותשעה על הספסל, כאשר החילופים יהיו ללא הגבלה. “זה מיוחד מאוד עבורנו לשחק שוב במונדיאל כזה”, אמר רומאריו. “אני מאושר לקבל את ההזדמנות לחזור למגרש, ועוד בעיר שלי וברחבי המרקאנה”.

באירוע ההשקה נכחו גם סיידורף, המשמש כאחד ממארגני הטורניר, וכן שמות גדולים נוספים כמו חאבייר סביולה, אלסנדרו נסטה והברזילאים אמרסון ואתירסון. סביולה סיכם: “נבוא עם אותה תחרותיות ותשוקה, אבל הכי חשוב שהקהל והילדים ייהנו ויכירו את האלילים של ההורים שלהם”.

המארגנים כבר סגרו את התאריך, אך בחרו להשאיר אותו חסוי בשלב זה. היעדים שאפתניים במיוחד: כ-50 אלף תיירים זרים בריו, שידור לכ-900 מיליון צופים ב-75 מדינות, וחשיפה לכמיליארד עוקבים ברשתות החברתיות. אם לשפוט לפי רשימת המשתתפים, הכדורגל העולמי בהחלט עומד לחזור בזמן, לפחות לכמה משחקים.