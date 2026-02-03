יום שלישי, 03.02.2026 שעה 09:32
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 26-27
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00דר' אפריקה2
00-00דרום קוריאה3
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00קטאר2
00-00שווייץ3
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00פרגוואי2
00-00אוסטרליה3
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00יפן2
00-00טוניסיה3
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 ??? 9 
00-00צרפת1
00-00סנגל2
00-00נורבגיה3
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00אוזבקיסטן2
00-00קולומביה3
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

חידוש: מונדיאל האגדות עם רומאריו, הנרי ועוד

ריו דה ז'ניירו תארח השנה טורניר חדש שיכלול כוכבי עבר כמו אגוארו, באטיסטוטה, קאפו, פויול, בופון, מאלדיני, סיידורף. וגם: האורך וכמות החילופים

|
קרלס פויול, רומאריו ותיירי הנרי (IMAGO)
קרלס פויול, רומאריו ותיירי הנרי (IMAGO)

ריו דה ז’ניירו תארח השנה אירוע נוצץ במיוחד: המהדורה הראשונה של מונדיאל האגדות, שיאגד על כר הדשא כמה מהשמות הגדולים ביותר בתולדות הכדורגל העולמי. בטורניר ישתתפו 160 אגדות מ-8 נבחרות, ובהן כוכבים כמו רומאריו, קרלס פויול, סרחיו אגוארו ותיירי הנרי.

המארגנים הבהירו במסיבת עיתונאים כי לא מדובר רק במופע ראווה. “זו תהיה תחרות אמיתית, עם תשוקה ורצון לזכות בתואר עולמי”, אמר נשיא ומייסד הטורניר, נאסר ג’וואיד בויאדי. לדבריו, השחקנים שכבר אישרו השתתפות הביעו התלהבות גדולה מהחזרה להתחרות, כשהמטרה היא גם לחבר את הדור הצעיר לאגדות העבר וגם לאפשר לאוהדים הוותיקים להיזכר בימים הגדולים.

למרות שהתאריך הרשמי טרם פורסם (ההערכה היא למחצית השנייה של השנה), כבר נקבע כי שבעת משחקי הנוקאאוט ייערכו באצטדיון האולימפי נילטון סנטוס, בעוד הגמר החגיגי יתקיים במרקאנה המיתולוגי. בין הנבחרות המשתתפות: ארגנטינה, עם אגוארו כקפטן וגבריאל באטיסטוטה כמאמן; ברזיל, בהובלת קאפו וזיקו על הקווים; ספרד, עם קרלס פויול כקפטן ופרננדו היירו כמאמן; צרפת, בראשות תיירי הנרי ופטריק ויירה, וגם איטליה עם ג’אנלואיג’י בופון ופאולו מאלדיני, והולנד עם קלארנס סיידורף ורוד חוליט, ערב הסעודית וניגריה.

בופון בנבחרת איטליה (IMAGO)בופון בנבחרת איטליה (IMAGO)

סביולה: “הכי חשוב שהילדים יכירו את האלילים של הוריהם”

על פי חוקי הטורניר, המשחקים ייערכו במתכונת של 60 דקות (שתי מחציות של 30 דקות), עם 11 שחקנים על המגרש ותשעה על הספסל, כאשר החילופים יהיו ללא הגבלה. “זה מיוחד מאוד עבורנו לשחק שוב במונדיאל כזה”, אמר רומאריו. “אני מאושר לקבל את ההזדמנות לחזור למגרש, ועוד בעיר שלי וברחבי המרקאנה”.

באירוע ההשקה נכחו גם סיידורף, המשמש כאחד ממארגני הטורניר, וכן שמות גדולים נוספים כמו חאבייר סביולה, אלסנדרו נסטה והברזילאים אמרסון ואתירסון. סביולה סיכם: “נבוא עם אותה תחרותיות ותשוקה, אבל הכי חשוב שהקהל והילדים ייהנו ויכירו את האלילים של ההורים שלהם”.

המארגנים כבר סגרו את התאריך, אך בחרו להשאיר אותו חסוי בשלב זה. היעדים שאפתניים במיוחד: כ-50 אלף תיירים זרים בריו, שידור לכ-900 מיליון צופים ב-75 מדינות, וחשיפה לכמיליארד עוקבים ברשתות החברתיות. אם לשפוט לפי רשימת המשתתפים, הכדורגל העולמי בהחלט עומד לחזור בזמן, לפחות לכמה משחקים.

