יום שלישי, 03.02.2026 שעה 16:31
ספורט אחר  >> טניס

הסלאם המאושר? סימני שאלה סביב המייג'ור במלבורן

הטורניר שזכה לכינוי של רוג'ר פדרר הפך לאירוע ענק עם שיאי קהל, אך תלונות על צפיפות וחדירה לפרטיות מעיבות על החגיגה במלבורן פארק.

|
קרלוס אלקראס חוגג את הניצחון עם הגביע. (רויטרס)
קרלוס אלקראס חוגג את הניצחון עם הגביע. (רויטרס)

במשך שנים, אליפות אוסטרליה הפתוחה החזיקה בתואר הבלתי רשמי "הסלאם המאושר" (The Happy Slam). הכינוי, שהוענק לה על ידי לא אחר מאשר רוג'ר פדרר, הפך לחלק בלתי נפרד מהזהות של המייג'ור הראשון של העונה. השחקנים אהבו את האווירה המשוחררת, הקהל נהר בהמוניו, והשמש של מלבורן האירה פנים לסבב. אך בעוד המהדורה האחרונה רשמה שיאי קהל חסרי תקדים, מתחת לפני השטח מתחילים להופיע סדקים שמעלים את השאלה: האם האוסטרליאן אופן עדיין ראוי לכינוי שלו?

הצמיחה של הטורניר תחת ניהולו של קרייג טיילי היא לא פחות ממדהימה. מה שהיה פעם אירוע טניס של שבועיים הפך ל"פסטיבל" של שלושה שבועות. השנה, כמעט 1.4 מיליון איש עברו בשערי מלבורן פארק – עלייה של 16% מהשנה שעברה. טיילי, שדוגל ב"פסטיבליזציה" של ענף הטניס, הפך את המתחם למה שמכונה כעת "הגלוסטונברי של הטניס". לצד המשחקים על המגרש, המעריצים נהנים מהופעות של כוכבי ענק כמו הדי-ג'יי פגי גו, מסעדות יוקרה ומתחמי בילוי שמרגישים יותר כמו מועדון חוף באיביזה ופחות כמו אירוע ספורט מסורתי.

קרלוס אלקראס מצטלם עם הגביע היוקרתי. (רויטרס)קרלוס אלקראס מצטלם עם הגביע היוקרתי. (רויטרס)

אולם, להצלחה המסחרית יש מחיר. בשיא הטורניר, מעל 100 אלף איש פקדו את המתחם מדי יום, מה שהוביל לתלונות קשות על צפיפות בלתי נסבלת. כרטיסי הכניסה למתחם (Ground Passes), שפעם אפשרו צפייה חופשית בטניס איכותי במגרשים החיצוניים, הפכו לפחות אטרקטיביים. בשל פריסת הסיבוב הראשון על פני שלושה ימים, כמות המשחקים במגרשים הפתוחים פחתה, והאוהדים מצאו את עצמם עומדים בתורים ארוכים רק כדי לנסות ולראות קצה של מחבט.

גם השחקנים, שהם לב האירוע, מתחילים להשמיע קולות של חוסר שביעות רצון. אמנם המתקנים במלבורן נחשבים לטובים בעולם – כולל מעבדות טניס מתקדמות, שירותי רפואה מקיפים ואפילו סלון יופי ומכבסה צמודה – אך השנה נרשמה התמרמרות סביב המצלמות שעקבו אחרי הכוכבים "מאחורי הקלעים" ללא הפסקה. בנוסף, קבוצת שחקנים בכירה דורשת נתח גדול יותר מהכנסות העתק של הטורניר, בטענה שהם אלו שמושכים את הקהל בזמן שהרווחים הולכים למקומות אחרים.

עתידו של הטורניר עשוי לעמוד בפני טלטלה נוספת. קרייג טיילי בן ה-63, המוח מאחורי המהפכה, עשוי לעזוב בקרוב לטובת תפקיד בכיר באיגוד הטניס האמריקאי. טיילי לא הפסיק לחדש, ואף הציע לאחרונה רעיונות מהפכניים כמו מעבר של נשים למשחקי חמש מערכות מרבע הגמר או שימוש במגרשי זכוכית אינטראקטיביים.

בסופו של דבר, אליפות אוסטרליה הפתוחה נמצאת בצומת דרכים. מצד אחד, היא מצליחה למשוך קהל צעיר וחדש ולהפוך לאירוע תרבותי גלובלי. מצד שני, היא מסתכנת באיבוד ה-DNA הספורטיבי שלה לטובת מסחור וצפיפות. האם היא תישאר "הסלאם המאושר"? התשובה תלויה ביכולת של המארגנים לאזן בין המסיבה הגדולה לבין הטניס עצמו.

